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2 часа назад

Названы три самых полезных вида рыбы

Мир24

Рыба обладает множеством полезных веществ, начиная от омега-3 кислот и заканчивая белков. Есть некоторые виды, употребление которых окажет больше пользы для организма. А также есть те, которые можно смело исключить из своего рациона, сообщается на портале Cleveland Clinic.

Названы три самых полезных вида рыбы
Фото: Мир24Мир24

Диетолог Джулия Зумпано рассказала, что в сардинах есть два грамма на порцию Омега-3, это один из самых высоких показателей среди рыб, при этом у нее низкое содержание ртути, плюс эта рыба дешевая. Сардина насыщает организм кальцием и витамином D

Селедка содержит около 1,5 грамма Омега-3 на порцию, в этой рыбе больше омега-3 жирных кислот по сравнению с лососем и тунцом. В сельди меньше ртути, чем в другой рыбе, богатой Омега-3 (тунец, королевская макрель, рыба-меч и палтус).

В атлантической скумбрии и скумбрии Атка с Аляски есть много Омега-3, при этом мало ртути. Но некоторые виды этой рыбы не так полезны. Например, в Королевской скумбрии из Западной Атлантики и Мексиканского залива, а также испанской – высокое содержание ртути.

Также диетолог перечислила три не заслуживающих внимания вида рыбы. Это тилапия (из-за невысокого содержания Омега-3), тунец, в том числе консервированный (высокое содержание ртути) и импортный сом (может содержать опасные химические вещества и антибиотики).

Еда,
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