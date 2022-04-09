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3 часа назад

Диетолог назвала продукты, от которых нельзя потолстеть

Москва24

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, что употребление продуктов с приближенной к нулю калорийностью не приведет к набору веса.

Диетолог назвала продукты, от которых нельзя потолстеть
Фото: Москва24Москва24

"В основном это овощи и зелень. Например, огурец, сельдерей, болгарский перец, петрушка. Потому что в своем составе они практически на 90–95% состоят из воды и их калорийность минимальна", – объясняет Марина Макиша.

При этом существование продуктов с отрицательной калорийностью, которые помогут похудеть, диетолог назвала мифом.

"Отрицательная калорийность продуктов – это ложное представление. Это когда ничего не хочу делать, но верю в чудо. Утверждение о том, что на усвоение какого-то продукта организм может потратить больше калорий, чем получит из него, опровергнуто наукой уже давно", – говорит диетолог.

Теоретически к этой категории можно отнести лишь лед, но с большой оговоркой, продолжает эксперт.

"Его можно в шутку назвать продуктом с отрицательной калорийностью. Чтобы нагреть лед, который мы хотим съесть, организм потратит какое-то количество энергии. Но он не является продуктом питания, потому что не содержит никаких питательных веществ. Поэтому нужно избавиться от этого представления, будто можно съесть нечто, что заставит наш организм сжигать лишние калории", – заключила специалист.

Еда,
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