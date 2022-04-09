Диетолог назвала продукты, от которых нельзя потолстеть

"Его можно в шутку назвать продуктом с отрицательной калорийностью. Чтобы нагреть лед, который мы хотим съесть, организм потратит какое-то количество энергии. Но он не является продуктом питания, потому что не содержит никаких питательных веществ. Поэтому нужно избавиться от этого представления, будто можно съесть нечто, что заставит наш организм сжигать лишние калории", – заключила специалист.