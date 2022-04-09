Врач рассказал о нежданной пользе макарон

Споры о пользе этого популярного гарнира не утихают довольно длительное время. Одни относят макароны к числу вредных продуктов, которые только добавляют лишних калорий, другие не представляют свой обед или ужин без порции лапши. Что будет, если есть макароны каждый день и почему этот продукт можно считать суперфудом, читайте в нашей новости.
В макаронах из твердых сортов пшеницы большое количество витаминов группы В, они укрепляют нервную систему. Витамин E в составе продукта улучшает обменные процессы и внешний вид человека. К тому же, макаронные изделия менее калорийны, чем большинство круп.
При употреблении в пищу сложных углеводов, уровень сахара в крови изменятся постепенно. В макаронах есть аминокислота «триптофан», она нормализует сон и повышает настроение. Употребление макарон помогает: улучшить работу кишечника и восстановить здоровый сон, рассказал специалист в эфире телеканала «Москва 24».