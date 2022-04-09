Врач рассказал о нежданной пользе макарон

Споры о пользе этого популярного гарнира не утихают довольно длительное время. Одни относят макароны к числу вредных продуктов, которые только добавляют лишних калорий, другие не представляют свой обед или ужин без порции лапши. Что будет, если есть макароны каждый день и почему этот продукт можно считать суперфудом, читайте в нашей новости.