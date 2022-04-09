Россиянам назвали базовые продукты здорового питания

Директор по омниканальному бизнесу экспресс-доставки сети магазинов «Перекресток» Евгений Чечеткин в беседе с «Мослентой» назвал семь базовых продуктов здорового питания, которые должны быть в холодильнике россиянина.

Фото: Мослента Мослента

По его словам, для сбалансированного рациона важно, чтобы в корзину попали продукты из шести основных категорий. Это овощи и зелень, молочная продукция, фрукты и ягоды, мясная и рыбная продукции, крупы и бобы, хлебные изделия.

Для сбалансированного питания основную половину тарелки должны занимать овощи, четверть — рыба или мясо, и еще четверть крупы, молочные продукты, хлеб и другие углеводы с жирами.