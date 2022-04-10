Диетолог назвала продукт, улучшающий настроение и сон

Существует продукт, употребление которого благотворно влияет на сон и настроение человека. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам медика, таким продуктом является бурый рис. Все дело в том, что он богат клетчаткой и триптофаном, которые укрепляют организм.
"Его нужно есть в любом виде — с овощами, мясом диетических сортов и рыбой. Полезные свойства бурого риса заключаются в том, что он содержит много клетчатки, триптофана — аминокислоты, которая является предшественником мелатонина и серотонина. Именно этот продукт помогает улучшить сон и настроение, особенно в этот неустойчивый апрельский период",
— пояснила диетолог.
Она отметила, что если добавить этот продукт в рацион, то человеку проще будет настроиться на весну.