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1 час назад

Диетолог Соломатина назвала продукт, улучшающий настроение и сон

Вечерняя Москва

Существует продукт, употребление которого благотворно влияет на сон и настроение человека. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог назвала продукт, улучшающий настроение и сон
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам медика, таким продуктом является бурый рис. Все дело в том, что он богат клетчаткой и триптофаном, которые укрепляют организм.

"Его нужно есть в любом виде — с овощами, мясом диетических сортов и рыбой. Полезные свойства бурого риса заключаются в том, что он содержит много клетчатки, триптофана — аминокислоты, которая является предшественником мелатонина и серотонина. Именно этот продукт помогает улучшить сон и настроение, особенно в этот неустойчивый апрельский период",

— пояснила диетолог.

Она отметила, что если добавить этот продукт в рацион, то человеку проще будет настроиться на весну.

Еда,Елена Соломатина,
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