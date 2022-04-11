Диетолог назвала продукт, улучшающий настроение и сон

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила россиянам смертельно опасные для пожилых людей продукты. Их список приводит «Москва 24».

По словам специалиста, для людей старшего возраста опасны грейпфрут и грейпфрутовый сок. При приеме гипотензивных и некоторых других препаратов, которые часто пьют пожилые люди, может развиться сердечная недостаточность, предупреждает врач.

Среди других опасных для людей старшего возраста видов продуктов особое место, по мнению диетолога, занимают очень соленые изделия и блюда. «Очень соленые продукты могут вызвать гипертонический криз, и это крайне опасно. Может быть инфаркт, инсульт и летальный исход», — рассказала Соломатина.

В свою очередь, в печенье и кондитерских изделиях, предупредила врач, содержатся трансжиры, которые смогут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также привести к сахарному диабету.

Эксперт напомнила, что людям старшего возраста стоит осторожнее относиться и к введению в рацион зелени. «Витамин К, которого в зелени много, например, в петрушке, может увеличить свертываемость крови и способствовать к образованию тромбов, что очень опасно для пожилых, особенно для тех, кто болеет коронавирусом», — сказала Соломатина.

Опасным может быть и отказ от определенных продуктов, добавляет врач. Отказ от мяса в рамках диеты или поста, объяснила Соломатина, способен привести к дефициту витамина B12 в организме, что, в свою очередь, грозит нарушениями со стороны нервной системы. «Может быть нарушение координации. Человек резко повернулся, пошатнулся и может упасть, получить серьезные травмы», — резюмировала доктор.