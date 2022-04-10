Продукты, от которых живот становится больше

Скорее всего, каждый из нас однажды ощущал неприятное вздутие живота. О том, почему после еды живот становится больше, какие продукты могут стать причиной метеоризма, вздутий и других неприятных ощущений, рассказал гастроэнтеролог, врач "СМ Клиника" Шота Каландия.
Врачи отмечают, что вздутие не представляет опасности для здоровья и обычно возникает при употреблении в пищу некоторых продуктов. Однако если с отменой этих продуктов неприятные симптомы остались, стоит обратиться к врачу, чтобы диагностировать возможные нарушения работы внутренних органов.
Есть продукты, на которые стоит пристальное внимание и чем заменить, чтобы избежать образования газов в ЖКТ.
Нут, фасоль, бобы, горох и чечевицу считают прекрасной альтернативой белковым продуктам животного происхождения. В них содержится большое количество витаминов, минералов и клетчатки. Именно клетчатка, по словам специалистов, может провоцировать вздутие.
Специалисты отмечают, что сладкие газировки вообще не несут никакой пользы. Даже рядовой потребитель знает, что в них слишком много сахара, а он вызывает риск развития сахарного диабета (и, соответственно, ожирения). Кроме того, содержащиеся в них пузырьки углекислого газа попадают сразу прямиком в пищеварительный тракт, а это уже становится причиной газообразования.
Алкоголь же нарушает работу внутренних органов, вызывая воспаления слизистых.
В рационе любого человека должны быть овощи семейства крестоцветных, однако в некоторых случаях их употребление может спровоцировать вздутие живота и метеоризм.
Лук и чеснок особенно полезны из-за содержания фруктанов. Это растворимые волокна, которые могут вызывать повышение газообразования в кишечнике и отрыжку.
Важно помнить, что при возникновении любых дополнительных вопросов, касающихся метеоризма или других нарушений пищеварения, особенно, если они становятся регулярными, стоит обращаться к врачу за личной консультацией.