Продукты, от которых живот становится больше

Скорее всего, каждый из нас однажды ощущал неприятное вздутие живота. О том, почему после еды живот становится больше, какие продукты могут стать причиной метеоризма, вздутий и других неприятных ощущений, рассказал гастроэнтеролог, врач "СМ Клиника" Шота Каландия.

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Врачи отмечают, что вздутие не представляет опасности для здоровья и обычно возникает при употреблении в пищу некоторых продуктов. Однако если с отменой этих продуктов неприятные симптомы остались, стоит обратиться к врачу, чтобы диагностировать возможные нарушения работы внутренних органов.

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Есть продукты, на которые стоит пристальное внимание и чем заменить, чтобы избежать образования газов в ЖКТ.

Бобовые

Нут, фасоль, бобы, горох и чечевицу считают прекрасной альтернативой белковым продуктам животного происхождения. В них содержится большое количество витаминов, минералов и клетчатки. Именно клетчатка, по словам специалистов, может провоцировать вздутие.

Если бобовые замачивать на несколько часов перед варкой или тушением, можно ощутимо снизить вероятность неприятных последствий в виде метеоризма.

Каландия Шота Гуливерович Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт

Напитки с газом и алкоголь

Специалисты отмечают, что сладкие газировки вообще не несут никакой пользы. Даже рядовой потребитель знает, что в них слишком много сахара, а он вызывает риск развития сахарного диабета (и, соответственно, ожирения). Кроме того, содержащиеся в них пузырьки углекислого газа попадают сразу прямиком в пищеварительный тракт, а это уже становится причиной газообразования.

Алкоголь же нарушает работу внутренних органов, вызывая воспаления слизистых.

А в пиве или некоторых фруктовых настойках есть дрожжи — недаром любителей пенного напитка выдает так называемый «пивной живот».



Прекрасная альтернатива в обоих случаях — натуральные свежевыжатые соки, травяные чаи, чистая питьевая вода.

Каландия Шота Гуливерович Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт

Все виды капусты

В рационе любого человека должны быть овощи семейства крестоцветных, однако в некоторых случаях их употребление может спровоцировать вздутие живота и метеоризм.

Чтобы этого не случилось, готовьте брокколи или цветную капусту на пару (так сохраняется максимум витаминов и минералов), ешьте маринованную белокочанную капусту (это, кстати, еще и прекрасный пребиотик, который улучшает и обогащает состав микрофлоры кишечника — а это очень полезно для иммунитета).

Каландия Шота Гуливерович Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт

Лук и чеснок

Лук и чеснок особенно полезны из-за содержания фруктанов. Это растворимые волокна, которые могут вызывать повышение газообразования в кишечнике и отрыжку.

Важно следить за количеством лука и чеснока в составе блюд — термическая обработка улучшает ситуацию (и смягчает резкий вкус, который некоторым не нравится).

Каландия Шота Гуливерович Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт