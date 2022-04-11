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1 час назад

Названы сырые продукты, которые можно не мыть

Мира Маркина

О том, какие продукты мыть перед приготовлением бессмысленно, в беседе с радио Sputnik рассказала Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по МО.

Названы сырые продукты, которые можно не мыть
Фото: unsplash.comunsplash.com

По мнению эксперта, сырые мясо и рыбу можно не мыть, если они будут термически обработаны. На что действительно стоит обратить внимание в этой ситуации – на гигиену рук и рабочих поверхностей.

«Раковину, столы, разделочные доски мы обязательно должны продезинфицировать. Всегда надо помнить, что любая сырая продукция может содержать патогенную микрофлору: это сальмонелла, шигелла – возбудитель дизентерии, всевозможные вирусы и возбудители иных заболеваний, опасных для животных и передающихся человеку. Кроме того, там могут содержаться гельминты», – объяснила свою позицию Надежда Раева.

Эксперт рекомендовала использовать отдельные тряпки и губки для мытья раковины, в которой ранее проводилась предварительная обработка мяса, рыбы или птицы.

«Разделочные доски для сырых продуктов должны быть отдельными, желательно, чтобы они были отдельными и для рыбы, и для птицы с мясом, потому что совершенно разные заболевания могут передаваться. Необходимо промыть руки и «барашки» кранов, потому что мы грязными руками открывали краны, и возбудители инфекционных заболеваний могли на них остаться. Для обработки будет достаточно средства для мытья посуды. Разделочный инвентарь можно обработать еще и кипятком», – резюмировала эксперт Роспотребнадзора.

Ранее мы рассказывали о том, какие симптомы указывают на развитие сальмонеллеза.

Еда,Роспотребнадзор,
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