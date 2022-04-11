Названы сырые продукты, которые можно не мыть

«Разделочные доски для сырых продуктов должны быть отдельными, желательно, чтобы они были отдельными и для рыбы, и для птицы с мясом, потому что совершенно разные заболевания могут передаваться. Необходимо промыть руки и «барашки» кранов, потому что мы грязными руками открывали краны, и возбудители инфекционных заболеваний могли на них остаться. Для обработки будет достаточно средства для мытья посуды. Разделочный инвентарь можно обработать еще и кипятком», – резюмировала эксперт Роспотребнадзора.