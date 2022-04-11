Утро стройности: топ завтраков, полезных для фигуры

Про то, что завтрак — самый важный прием пищи, знают все. Но что съесть утром, чтобы и силами зарядиться, и удовольствие получить? Кто-то предпочитает чашку черного кофе с бутербродом, другие — порцию хлопьев с молоком или яичницу.

Диетологи же считают, что завтрак должен быть сбалансированным, включать в себя медленные углеводы, белки, клетчатку. Предлагаем удачные варианты для первого приема пищи, которые станут отличной альтернативой бутербродам и помогут избавиться от лишних сантиметров на талии.

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«Медленная каша»

Овсяная каша остается спорным блюдом для завтрака: одни специалисты уверены, что углеводы помогают зарядиться энергией на целый день, другие напоминают — через час-полтора после такого приема пищи вновь напомнит о себе голод. И все же «овсянка» — привычный и вполне полезный вариант завтрака, если отказаться от быстрорастворимых каш и готовить ее из геркулесовых хлопьев крупного помола.

Чтобы не тратить утром время, их можно залить молоком или водой: через несколько часов крупа превратится в питательный мусс. Утром останется лишь добавить к ней мед, специи или фрукты.

Творог

При несложных манипуляциях из творога можно приготовить десяток очень вкусных блюд, которые не навредят фигуре. Выбирайте то, что вам по вкусу: пышные сырники, запеченные в духовке, взбитый мусс с ягодами, чизкейки с тыквой, фруктами, морковью.

Несмотря на уловки маркетологов, творог с жирностью от 5% куда полезнее, чем обезжиренный.

Сэндвичи

Бутерброды — отличный старт дня: сытно, быстро, вкусно. И очень полезно! Конечно, если отказаться от варианта батона с колбасой и сыром и соорудить что-то более натуральное. Подсушите хлеб (прекрасно, если он будет цельно зерновым), добавьте к нему свежие овощи и листья салата, филе индейки или слабосоленую рыбу.

В таком варианте вы получите все, необходимые организму микроэлементы, надолго забудете о голоде и начнете день бодрой и полной сил.

Омлет с начинками

Многие диетологи уверяют, что яйца — идеальный вариант завтрака. При этом омлет куда полезнее, чем глазунья. Он надолго насыщает, дает заряд сил, особенно если дополнить блюдо овощами, зеленью или сыром.

Пышный омлет с кусочками яркого сладкого перца поднимет настроение. Такой завтрак насытит белком на целый день, избавит от чувства голода. Он отлично подойдет для тех, кто занимается спортом.

Оладьи или блинчики

Конечно, вряд ли такой завтрак можно назвать диетическим, но сделать его более полезным легко, а вкусная выпечка утром сделает день радостным и продуктивным. Замените муку на цельно зерновую или добавьте в тесто овсяные хлопья, вместо жирного молока можно использовать кефир или натуральный йогурт.

Чтобы завтрак был еще и витаминным, вместо сметаны дополните блинчики ягодами или фруктами.

Печеные яблоки