Перечислены смертельно опасные для пожилых продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Москве 24», почему употребление некоторых цитрусовых и зелени может серьезно ухудшить здоровье пожилых людей.
По мнению эксперта, грейпфрут и грейпфрутовый сок противопоказаны, если человек принимает гипотензивные препараты: у него может развиться сердечная недостаточность.
Гипертония – частая спутница пожилых людей. Очень соленые блюда и продукты могут вызвать гипертонический криз, инфаркт, инсульт и летальный исход.
Но и к сладкому тоже стоит отнестись с осторожностью, предупреждает диетолог. В большинстве кондитерских изделий содержатся трансжиры. Они могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Эксперт напоминает, что неконтролируемое поедание сладостей может привести к сахарному диабету.
Пожилым людям также рекомендуется с осторожностью есть зелень.
Полный отказ от некоторых продуктов также может обострить проблемы со здоровьем. Например, исключение мяса приводит к дефициту витамина B12 в организме.
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