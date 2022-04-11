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57 минут назад

Перечислены смертельно опасные для пожилых людей продукты

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Москве 24», почему употребление некоторых цитрусовых и зелени может серьезно ухудшить здоровье пожилых людей.

Перечислены смертельно опасные для пожилых продукты
Фото: unsplash.comunsplash.com

По мнению эксперта, грейпфрут и грейпфрутовый сок противопоказаны, если человек принимает гипотензивные препараты: у него может развиться сердечная недостаточность.

Гипертония – частая спутница пожилых людей. Очень соленые блюда и продукты могут вызвать гипертонический криз, инфаркт, инсульт и летальный исход.

Но и к сладкому тоже стоит отнестись с осторожностью, предупреждает диетолог. В большинстве кондитерских изделий содержатся трансжиры. Они могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Эксперт напоминает, что неконтролируемое поедание сладостей может привести к сахарному диабету.

Пожилым людям также рекомендуется с осторожностью есть зелень.

Витамин К, которого в зелени много, например в петрушке, может увеличить свертываемость крови и способствовать образованию тромбов, что очень опасно для пожилых, особенно для тех, кто болеет коронавирусом.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Полный отказ от некоторых продуктов также может обострить проблемы со здоровьем. Например, исключение мяса приводит к дефициту витамина B12 в организме.

Идет нарушение со стороны нервной системы. Может быть нарушение координации. Человек резко повернулся, пошатнулся и может упасть, получить серьезные травмы.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Ранее мы рассказывали о том, почему опасна зависимость от кофе.

Еда,Елена Соломатина,
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