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1 час назад

Профессор назвала продукт для продления молодости

Lenta.ruиещё 1

Врач-диетолог и профессор медицины из Гарварда Ума Найду в интервью для CNBC рассказала, как с помощью питания можно улучшить самочувствие и восстановить психическое здоровье. Она назвала один продукт, который стоит употреблять каждый день для продления молодости и снижения риска деменции.

Профессор назвала продукт для продления молодости
Фото: UnsplashUnsplash

Диетолог за годы работы с пациентами выяснила, что черника способна замедлить старение и даже частично восстановить психическое здоровье.

Специалист объяснила, что указанная ягода богата флавоноидами, которые снижают риск старения мозга и деменции. Кроме того, в ее составе есть природные антиоксиданты, способные остановить воспалительные процессы в кишечнике и мозге.

Если употреблять чернику ежедневно, то, по словам доктора Найду, можно восполнить дефицит фолиевой кислоты, недостаток которой ведет к неврологическим заболеваниям. Диетолог советует есть чернику в свежем виде в качестве здорового перекуса, делать из нее мороженое и добавлять в пудинги.

Ранее россиянам перечислили смертельно опасные продукты для пожилых людей.

Еда,Гарвардский университет,
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