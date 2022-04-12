Профессор назвала продукт для продления молодости

Врач-диетолог и профессор медицины из Гарварда Ума Найду в интервью для CNBC рассказала, как с помощью питания можно улучшить самочувствие и восстановить психическое здоровье. Она назвала один продукт, который стоит употреблять каждый день для продления молодости и снижения риска деменции.

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Диетолог за годы работы с пациентами выяснила, что черника способна замедлить старение и даже частично восстановить психическое здоровье.

Специалист объяснила, что указанная ягода богата флавоноидами, которые снижают риск старения мозга и деменции. Кроме того, в ее составе есть природные антиоксиданты, способные остановить воспалительные процессы в кишечнике и мозге.

Если употреблять чернику ежедневно, то, по словам доктора Найду, можно восполнить дефицит фолиевой кислоты, недостаток которой ведет к неврологическим заболеваниям. Диетолог советует есть чернику в свежем виде в качестве здорового перекуса, делать из нее мороженое и добавлять в пудинги.