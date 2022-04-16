Как сварить яйца, чтобы скорлупа не потрескалась

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить яйцо. Положить в воду и варить до готовности. Но на самом деле для того, чтобы правильно приготовить этот продукт, необходимо учитывать несколько моментов. Только тогда яйца не потрескаются при варке и их легко будет очистить от скорлупы. Секретами делится "Рамблер".

Фото: pixabay.com pixabay.com

Первое важное правило варки яиц, которое необходимо запомнить, — они должны быть комнатной температуры. Если положить яйца в нагревающуюся (а тем более горячую) воду, во время варки велика будет вероятность, что их скорлупа потрескается от разницы температур. Возьмите за правило прежде, чем готовить яйца, заблаговременно доставать их из холодильника. В крайнем случае можно поместить яйца в миску с теплой водой и подождать, пока они достигнут комнатной температуры. Так вы минимизируете риск повреждения скорлупы во время варки. Также некоторые хозяйки рекомендуют подсаливать воду, в которой варятся яйца, утверждая, что это защищает скорлупу от растрескивания.

Если вы привыкли класть яйца в холодную воду и лишь потом включать плиту, чтобы начать их варить, пора избавляться от этой привычки. При таком способе варки яиц белок нагревается медленнее и прилипает к оболочке, которая находится под скорлупой. Поэтому после варки очистить яйца будет непросто. Попробуйте приготовить продукт иначе: сначала доведите воду до кипения и лишь после этого опустите в нее яйца. Дайте жидкости вновь закипеть и варите яйца до готовности.