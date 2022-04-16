Большинство людей пытаются сэкономить на продуктах питания, покупая их по акции, но не все знают, что недобросовестные продавцы часто лукавят покупателям: меняют цены без предупреждения и продают продукты плохого качества. В материале “Рамблера” — советы о том, как правильно покупать продукты со скидкой.
Акционные продукты часто бывают такими, что их срок годности уже истек или вот-вот закончится. Это делается для того, чтобы реализовать товары невнимательным покупателям. Стоит покупать только те продукты, которые вы планируете употребить в ближайшее время, или поискать на полках этот товар, но с более долгим сроком годности. Как правило, он лежит сзади — это уже уловка мерчендайзеров.
Более того, лучше даже запоминать ту цифру, которая есть на ценнике. Очень часто на кассах покупателей обманывают, аргументируя это тем, что ценник поменять не успели, и теперь товар стоит дороже. Этот аргумент незаконен. Магазин обязан продать товар по той цене, которая указана в зале. Если кассир не идет вам навстречу, вызывайте менеджера магазина и разбирайтесь с ним. Как правило, после таких манипуляций вопрос решается в сторону покупателя.
Условия акции всегда указаны на ценнике. Если вы видите ценник желтого цвета или с зачеркнутыми цифрами, это не значит, что вы вот так просто сейчас купите товар по сниженной цене. Часто там же бывает условие. Например, в одних случаях для скидки вам потребуется карта магазина, в других скидка делается в том случае, если вы берете два или три одинаковых товара.