Большинство людей пытаются сэкономить на продуктах питания, покупая их по акции, но не все знают, что недобросовестные продавцы часто лукавят покупателям: меняют цены без предупреждения и продают продукты плохого качества. В материале “Рамблера” — советы о том, как правильно покупать продукты со скидкой.

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Тщательно проверяйте срок годности

Акционные продукты часто бывают такими, что их срок годности уже истек или вот-вот закончится. Это делается для того, чтобы реализовать товары невнимательным покупателям. Стоит покупать только те продукты, которые вы планируете употребить в ближайшее время, или поискать на полках этот товар, но с более долгим сроком годности. Как правило, он лежит сзади — это уже уловка мерчендайзеров.

Обращайте внимание на ценники

Более того, лучше даже запоминать ту цифру, которая есть на ценнике. Очень часто на кассах покупателей обманывают, аргументируя это тем, что ценник поменять не успели, и теперь товар стоит дороже. Этот аргумент незаконен. Магазин обязан продать товар по той цене, которая указана в зале. Если кассир не идет вам навстречу, вызывайте менеджера магазина и разбирайтесь с ним. Как правило, после таких манипуляций вопрос решается в сторону покупателя.

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