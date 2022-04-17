3 рецепта пасхальных куличей

Если магазинным куличам вы предпочитаете домашние и вместо проверенного рецепта хотите попробовать что-то новое, обратите внимание на эти рецепты пасхальных куличей, которые для вас подготовил "Рабмлер".

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Творожный кулич

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Этот нежный кулич придется по вкусу тем, кто предпочитает влажную выпечку. Из указанного количества ингредиентов получается два кулича высотой 12 см и диаметром 16 см.

Ингредиенты:

Мука – 500-550 г

Молоко – 150 мл

Творог – 150 г

Сахар – 150 г

Яйца – 3 шт.

Сливочное масло – 100 г

Сухие дрожжи – 10 г

Ванильный сахар – 10 г

Соль – 1\4 ч. ложки

Изюм, цукаты – по вкусу

Приготовление:

Цукаты нарезать, изюм вымыть и оставить обсохнуть на бумажном полотенце. В теплое молоко добавить сахар, дрожжи и 100 граммов муки. Тщательно и аккуратно все перемешать в высокой миске. Накрыть миску полотенцем или затянуть пищевой пленкой и поставить в теплое место. Опара должна увеличиться вдвое. Масло растереть с сахаром, ванильным сахаром и солью. Творог протереть через сито, добавить яйца. Перемешать. Можно использовать блендер. В этом случае в чашу блендера сразу необходимо поместить и творог, и яйца. Переложить смесь творога и яиц в миску с перетертым маслом. Туда же отправить готовую опару, аккуратно перемешать. Добавить цукаты и изюм, перемешать. Добавить оставшуюся муку и замесить тесто. Миску с тестом накрыть полотенцем или пищевой пленкой и поставить в теплое место. Тесто должно хорошо подняться. Форму для кулича смазать маслом и выложить тесто, заполняя форму на 1\3 высоты. Накрыть полотенцем, поставить в теплое место, дать тесту снова подняться. Духовку разогреть до 100 градусов, выпекать кулич в течение 10 минут. После этого увеличить температуру до 180 градусов и продолжить выпекать кулич до готовности около 25 минут. Ориентироваться следует на свою духовку. Проверить готовность кулича с помощью деревянной шпажки: если она сухая, значит, кулич готов.

Кулич в мультиварке

Большой и вкусный кулич на всю семью можно с успехом испечь в мультиварке.

Ингредиенты:

Мука: 600-650 г

Молоко – 250 мл

Яйца – 2 шт.

Сахар – 200 г

Сливочное масло – 125 г

Ванильный сахар – 10 г

Дрожжи сухие – 12 г

Цукаты, изюм по вкусу

Соль – щепотка

Приготовление:

В теплое молоко всыпать дрожжи. Смешать 2 ст. ложки муки с 1 ст. ложкой сахара. Добавить к молоку с дрожжами. Перемешать. Накрыть полотенцем или пищевой пленкой и поставить в теплое место на 25-30 минут. Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром, ванильным сахаром и солью. Цукаты нарезать, добавить к желткам, перемешать. Если используете изюм, он должен быть вымыт, высушен и добавлен на этом же этапе. Муку просеять, добавить к желткам, перемешать. Поднявшуюся опару добавить к остальным ингредиентам. Туда же добавить растопленное сливочное масло. Тщательно и аккуратно все перемешать. Замесить тесто, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 30 минут. Выложить тесто в чашу мультиварки, дать постоять 10 минут. Выпекать на режиме «Выпечка». Готовность кулича проверить деревянной шпажкой. Если по истечении времени кулич еще сыроват, вновь включите режим «Выпечка» еще на некоторое время, проверяя готовность шпажкой. Кулич готов, когда шпажка остается сухой.

Воздушный кулич

На приготовление этого кулича придется потратить достаточно времени, но результат этого точно стоит! Выпечка получается невероятно воздушной и вкусной. Из указанного количества ингредиентов получается 8 куличей диаметром 12 см.

Ингредиенты:

Мука – 750 г

Молоко – 280 мл

Сахар – 150 г

Яйца – 2 шт.

Желтки – 10 шт.

Живые прессованные дрожжи – 20 г

Сливочное масло – 250 г

Соль – 2 ч. л.

Приготовление:

В теплое молоко добавить дрожжи, хорошо перемешать. Добавить 4 ст. ложки сахара, перемешать. Добавить 180 г муки, хорошо перемешать. Накрыть опару полотенцем и поставить в теплое место на 40 минут. Можно использовать духовку с выставленной температурой 30 градусов. После того, как опара поднялась, добавить в нее яйца, все желтки (белки можно использовать для белковой глазури) и хорошо перемешать. Просеять оставшуюся муку и хорошо вымесить тесто. Около 10 минут руками и 5 минут в тестомесе. Сливочное масло размягчить, добавить в тесто и хорошо вмешивать в течение 10 минут. Добавить сахар, ванилин, хорошо перемешать. Добавить соль и вымешивать тесто в течение 5-6 минут руками и около 3 минут, если вы используете тестомес. В самом конце добавить начинку по вкусу: изюм, цукаты, орехи. Тщательно перемешать. Тесто накрыть полотенцем или затянуть пищевой пленкой и оставить в теплом месте (можно использовать духовку с выставленной температурой 30 градусов) на 1 час. По истечении указанного времени тесто перекладываем из миски на смазанный маслом кулинарный коврик и раскатываем его руками в тонкий лист. Затем складываем тесто поочередно с четырех сторон к центру и перекладываем его в таком виде вновь в миску. Снова отправить тесто в теплое место на 1 час. После этого приступаем к формированию куличей. Отщипываем небольшое количество теста и выкладываем его в формы, заполняя их примерно на 1\3. Оставить настаиваться в течение 2 часов. Разогреть духовку до 180 градусов, выпекать куличи в течение 30 минут. Ориентируйтесь на свою духовку, проверяйте готовность выпечки деревянной шпажкой.