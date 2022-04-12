Названы болезни, при которых нельзя есть сало

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, при каких болезнях противопоказано есть сало.
По словам врача, сало — еда для здоровых и молодых людей. Только люди, которые не страдают атеросклерозом, гипертонией, ожирением, диабетом могут позволить себе съедать до 20-25 граммов сала в день, а возраст — не старше 40-45 лет. После указанного возраста лучше съедать не более 10 граммов и не каждый день. Причина в том, что сало — животный жир, и употреблять его нужно осторожно.
«Совершенно безопасно употребление 20-25 граммов сала в день. Но это норма лишь при условии, что у человека нет ожирения, нет гипертонии, нет атеросклероза, а возраст – до 40-45 лет. В более старшем возрасте количество сала в день должно уменьшаться. То есть уже не 20 граммов в день, а десять, и не каждый день. По факту можно будет есть один маленький бутерброд с салом раз в несколько дней», — подчеркнул Гинзбург.
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