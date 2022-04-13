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2 часа назад

Эксперты рассказали о пользе березового сока для организма

VN.ru Все новости Новосибирской области

Сезон сбора березового сока обычно начинается с приходом апреля – приход весны дает возможность привести организм в норму и лучше подготовиться к предстоящей жаре, сообщает «Утро.ру».

Эксперты рассказали о пользе березового сока для организма
Фото: vn.ruvn.ru

По словам специалистов, березовый сок оказывает благотворное влияние на кожу, устраняя морщины и оказывает общее очищающее воздействие на организм. Детоксикационные свойства напитка известны не только в России, но и в Европе, где березовый сок употребляется скорее не как вкусный напиток, а в качестве лекарственного средства к началу полевых работ.

По мнению французских исследователей, березовый сок является превосходным стимулятором работы органов пищеварения. Они советуют употреблять его желающим похудеть или сесть на диету. Жидкость способствует снижению веса за счет выведения токсинов из организма, кроме того снижаются воспалительные процессы в кожных покровах, исчезают прыщи и улучшается регенерация тканей.

Хранить березовый сок следует в сухом прохладном месте, а срок годности напитка не превышает одного месяца.

Еда,
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