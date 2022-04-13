Названы провоцирующие появление прыщей продукты

Профессор медицинской школы Файеберга и врач-диетолог Линда Ван Хорн рассказала в интервью для Discover Magazine, что состояние кожи напрямую связано с питанием. Она назвала вызывающие акне продукты и посоветовала прибегнуть к здоровой диете.

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Диетолог отметила, что проблемы с кожей зачастую возникают из-за неправильного питания. Ван Хорн объяснила, что определенные продукты провоцируют появление прыщей и иных высыпаний. По словам профессора, многие исследования доказывают, что акне обостряется при употреблении коровьего молока, поэтому она советует минимизировать количество молочных продуктов в рационе.

Кроме того, Ван Хорн ссылается на данные других исследований, из которых следует, что потребление какао и шоколада приводит к обострению проблем с кожей. Поэтому она рекомендует есть меньше сладостей. По словам диетолога, даже, казалось бы, полезные продукты могут ухудшать внешний вид кожи. Любая пища с высоким гликемическим индексом, например белый рис, картофельные чипсы или хлеб, могут стать причиной акне.

«Картофель фри, чипсы богаты рафинированными углеводами, повышают уровень сахара в крови и увеличивают уровень гормонов, вызывающих высыпания»

— сообщает Ван Хорн.

По ее мнению, соблюдение здоровой диеты и отказ от большого количества сахара поможет улучшить состояние кожи и избавиться от акне.