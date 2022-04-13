Названы продукты для поддержания бодрости без кофе

Поддерживать состояние бодрости можно без кофеина, но с помощью продуктов, богатых магнием и железом, считает врач-диетолог Наталья Круглова. Об этом член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов рассказала «Москве 24».

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Ощутить прилив бодрости можно, выпив свежезаваренный черный или зеленый чай, отметила эксперт. Нужным эффектом эти напитки обеспечивают организм из-за содержащихся в них теанинов. Врач подчеркнула, что в отличие от кофеина эта аминокислота действует более мягко. А бодрящий эффект от выпитого чая сохраняется дольше.

Рацион, богатый продуктами с содержанием магния, железа, йода и витаминов группы В, поможет со временем отказаться от кофе. Такая диета помогает поддерживать тонус и работоспособность на высоком уровне.

Чтобы восполнить дефицит перечисленных выше микроэлементов, диетолог рекомендовала есть больше темно-зеленых овощей, зелени, морской капусты, морепродуктов, а также говядины, птицы, гречки, свеклы и гранатов (так как в них много железа). С недостатком магния в организме справятся орехи, семечки и цельнозерновые продукты.