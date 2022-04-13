Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
1 час назад

Названы продукты для поддержания бодрости без кофе

Мира Маркина

Поддерживать состояние бодрости можно без кофеина, но с помощью продуктов, богатых магнием и железом, считает врач-диетолог Наталья Круглова. Об этом член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов рассказала «Москве 24».

Названы продукты для поддержания бодрости без кофе
Фото: Vivian Evans/flickr.comVivian Evans/flickr.com

Ощутить прилив бодрости можно, выпив свежезаваренный черный или зеленый чай, отметила эксперт. Нужным эффектом эти напитки обеспечивают организм из-за содержащихся в них теанинов. Врач подчеркнула, что в отличие от кофеина эта аминокислота действует более мягко. А бодрящий эффект от выпитого чая сохраняется дольше.

Рацион, богатый продуктами с содержанием магния, железа, йода и витаминов группы В, поможет со временем отказаться от кофе. Такая диета помогает поддерживать тонус и работоспособность на высоком уровне.

Чтобы восполнить дефицит перечисленных выше микроэлементов, диетолог рекомендовала есть больше темно-зеленых овощей, зелени, морской капусты, морепродуктов, а также говядины, птицы, гречки, свеклы и гранатов (так как в них много железа). С недостатком магния в организме справятся орехи, семечки и цельнозерновые продукты.

Ранее «Рамблер» писал о том, чем заменить сахар.

Еда,Наталья Круглова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители