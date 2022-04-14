Как понять, что картофель превратился в яд

Заведующий лабораторией хранения и переработки картофеля ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха, доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев объяснил, как отличить картофель, превратившийся в яд, от съедобного.

Как отметил эксперт, картофель может храниться достаточно долго, но всё-таки имеет определённый срок. По его словам, если урожай был собран в конце августа, к апрелю-маю картфель может испортиться.

Важный фактор — температура хранения: картофель нужно хранить при стабильных 3-4 градусах по Цельсию, а если температура будет «прыгать» от 3 до 8 градусов, это приведёт к порче клубней.

Но главное — хранение картофеля в темноте, это препятствует появлению опасного для человека яда —соланина, на свету это вещество формируется и картофель становится несъедобным, клубни становятся зелёными.

«Даже если мы срежем зелёную половину клубня, то это не значит, что во второй половине нет соланина. Термической обработкой это вещество также практически не разрушается. То есть не надо думать, что можно срезать часть, потом отварить в кипятке, и все ядовитые вещества уничтожатся. Ничего подобного. С зелёным картофелем лучше не рисковать. Если клубень хоть на четверть зелёный, то его надо убирать в сторону и не есть», — предупредил Мальцев.