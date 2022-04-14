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3 часа назад

Какие продукты полезны для психики

Ferra.ruиещё 1

Эксперт в области питания и преподаватель диетологии Мэри Кейт Киз рассказала о продуктах, полезных для поддержания психики.

Какие продукты полезны для психики
Фото: https://www.ferra.ru/https://www.ferra.ru/

Она отметила, что лучше всего для этого подходят яйца, грибы и ягоды. В яйцах содержится важное для мозга вещество — холин, которое помогает на должном уровне поддерживать мозговую деятельность и память. В грибах много витамина D, а ягоды — лучший продукт для психики.

По словам Киз, для здоровья психики важно воздерживаться от употребления алкоголя, энергетиков. Алкоголь разрушаеьт витамины группы В, необходимые для психического здоровья.

Также она подчеркнула, что вызывать и усиливать тревогу могут фатфуд и сладости.

«Стресс и тревога, например, могут быть длительными проблемами, усугубляемыми дефицитом питательных веществ или просто неправильным питанием. Мы не можем ожидать, что наши пациенты смогут справиться со своим психическим здоровьем без питания, сна и питья», — отметила специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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