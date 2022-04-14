Какие продукты полезны для психики

Эксперт в области питания и преподаватель диетологии Мэри Кейт Киз рассказала о продуктах, полезных для поддержания психики.

Она отметила, что лучше всего для этого подходят яйца, грибы и ягоды. В яйцах содержится важное для мозга вещество — холин, которое помогает на должном уровне поддерживать мозговую деятельность и память. В грибах много витамина D, а ягоды — лучший продукт для психики.

По словам Киз, для здоровья психики важно воздерживаться от употребления алкоголя, энергетиков. Алкоголь разрушаеьт витамины группы В, необходимые для психического здоровья.

Также она подчеркнула, что вызывать и усиливать тревогу могут фатфуд и сладости.

«Стресс и тревога, например, могут быть длительными проблемами, усугубляемыми дефицитом питательных веществ или просто неправильным питанием. Мы не можем ожидать, что наши пациенты смогут справиться со своим психическим здоровьем без питания, сна и питья», — отметила специалист.