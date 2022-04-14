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28 минут назад

Врач рассказал, чем можно "заедать" стресс

Мира Маркина

Многие люди склонны к "заеданию" стрессовых ситуаций, а это неизбежно ведет к набору веса. Врач-психотерапевт Сергей Обложко рассказал в интервью на радио Sputnik, с помощью какого продукты можно успокоить нервную систему без вреда для здоровья и фигуры.

Врач рассказал, чем можно "заедать" стресс
Фото: pixabay.compixabay.com

"Очень часто люди едят не потому, что голодны, а потому, что хотят изменить свое состояние, то есть расслабиться, заснуть и так далее. По трагическому стечению обстоятельств наш мозг особо реагирует на продукты, которые содержат жир, сахар, глутамат или соль. Наш мозг это очень любит, поэтому в стрессовые моменты мы начинаем есть именно эту еду" - объяснил в эфире доктор.

Психотерапевт отметил, что бороться с такой склонностью довольно сложно, да и не всегда нужно. Необходимо лишь заменить вредные продукты на безопасные для здоровья и фигуры. Таким продуктом является пектиновый компот. По словам врача, он и удовлетворит потребность "что-то съесть", и подавит чувство голода, а вреда никакого он не представляет.

Ранее Рамлер рассказывал, какие продукты стоит употреблять для поддержания бодрости без кофе.

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