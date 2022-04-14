Врач рассказал, чем можно "заедать" стресс

"Очень часто люди едят не потому, что голодны, а потому, что хотят изменить свое состояние, то есть расслабиться, заснуть и так далее. По трагическому стечению обстоятельств наш мозг особо реагирует на продукты, которые содержат жир, сахар, глутамат или соль. Наш мозг это очень любит, поэтому в стрессовые моменты мы начинаем есть именно эту еду" - объяснил в эфире доктор.