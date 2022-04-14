Почему сырники называют сырниками, если они из творога

Многие произносят слово сырник, не задумываясь, какое отношение блюдо имеет к сыру. "Рамблер" решил выяснил, почему сырник называемся именно так, хотя он сделан из творога.

Действительно, раньше существовали и творожники. Это русское слово для известных блюд из творога, а сырники пришло из украинского языка. С точки зрения лингвистической семантики, «сырники» и «творожники» – это синонимы.

Само блюдо гораздо старше, чем слово «творог», которое появилось в обиходе только в XVIII веке. До этого сырники называли «сиром», под этим словом скрывались и сыр, и творог. В украинском языке такая традиция сохраняется до сих пор. Следовательно, все, что делалось из творога, называли «сырным».

Раньше сырники и творожники готовились с морковью, картофелем и подавали как самодостаточное блюдо. Лишь иногда их делали с изюмом. Так что традиционный сладкий десерт с разнообразными добавками вроде шоколадной пасты или разнообразных сиропов – это уже современная версия сырников.

Многие иностранцы считают, что сырники – это «сырные оладьи», так как творог они не используют. В Америке сырники готовят из фермерского сыра, который напоминает рикотту. Важно слить лишнюю жидкость, положив сыр в дуршлаг и поставив его в холодильник.

Также американцы используют для формовки сырников ложку для мороженого. С такой ложной легко сформировать сырные оладьи и сделать их все одинакового размера. В России формовку делают руками или задают форму с помощью ножа.