Диетолог предупредила о бесполезности хлеба из рафинированной муки

«В принципе, хлеб полезен, но важны дозировка и качество. Если мы будем даже цельнозерновой есть и с салатом, и картошкой, и с супом, то это увеличит калорийность рациона и приведет к лишнему весу. А если это будет небольшой сэндвич за завтраком либо сэндвич в виде перекуса из цельнозернового хлеба с огурчиком, с рыбой, то почему бы и нет», — заключила Писарева.