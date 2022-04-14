В Роскачестве рассказали, как сальмонелла попадает в продукты питания

Несмотря на то что возбудителем сальмонеллеза обычно оказываются животные, к которым относится крупный рогатый скот, грызуны, куриные яйца и птицы, инфекция может попасть в продукты питания в том числе по вине человека, заявила начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова. Релиз есть в распоряжении «Газеты.Ru».

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«Например, если люди недостаточно тщательно вымыли руки. Сальмонеллы могут попадать в пищевые продукты при использовании на производстве зараженных яиц, воды, посуды, заноситься различными насекомыми, попадать с разделочных досок и другого оборудования», — пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Великобритании отозвали партию «Киндер-сюрпризов». Это связано со вспышкой сальмонеллы — 57 человек, большая часть из которых — дети, предварительно, заразились инфекцией, употребив это кондитерское изделие.

По словам Котельниковой, обычно сальмонеллез протекает у человека относительно легко, однако дети, напротив, подвержены тяжелым симптомам. Сальмонелла — очень стойкая бактерия, способная выживать в течение нескольких недель в сухой окружающей среде или несколько месяцев в воде, подчеркивает эксперт Роскачества.