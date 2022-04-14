В Роскачестве рассказали, как сальмонелла попадает в продукты питания

Несмотря на то что возбудителем сальмонеллеза обычно оказываются животные, к которым относится крупный рогатый скот, грызуны, куриные яйца и птицы, инфекция может попасть в продукты питания в том числе по вине человека, заявила начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова. Релиз есть в распоряжении «Газеты.Ru».
«Например, если люди недостаточно тщательно вымыли руки. Сальмонеллы могут попадать в пищевые продукты при использовании на производстве зараженных яиц, воды, посуды, заноситься различными насекомыми, попадать с разделочных досок и другого оборудования», — пояснила эксперт.
Ранее сообщалось, что в Великобритании отозвали партию «Киндер-сюрпризов». Это связано со вспышкой сальмонеллы — 57 человек, большая часть из которых — дети, предварительно, заразились инфекцией, употребив это кондитерское изделие.
По словам Котельниковой, обычно сальмонеллез протекает у человека относительно легко, однако дети, напротив, подвержены тяжелым симптомам. Сальмонелла — очень стойкая бактерия, способная выживать в течение нескольких недель в сухой окружающей среде или несколько месяцев в воде, подчеркивает эксперт Роскачества.
«Бактерии сальмонеллы хорошо переносят низкие температуры и способны размножаться при температуре 40 °С. В колбасных изделиях сохраняются до 6 месяцев, в замороженном мясе и яйцах — до 1 года, но, например, на яичной скорлупе – до 24 дней, в молоке — до 20 дней, на овощах и фруктах — до 5-10 дней. Стоит отметить, что сальмонелла моментально погибает при температуре 100 °С», — рассказала она.