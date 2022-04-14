Халва оказалась способна снизить риск развития диабета

В сети появилась информация о достаточно неожиданном свойстве халвы. Оказалось, что продукт «умеет» снижать риск развития диабета.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Российские врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбургг рассказали, что употребление магния способно снизить этот риск на 20%. При этом в числе продуктов, которые содержат достаточное количество этого элемента, оказалась и халва.

Если мы возьмём халву из семечек подсолнечника, там в 100 граммах 45% от суточной нормы магния, если мы возьмём из кунжута — там 135%. Сергей Агапкин

При этом важно понимать, что халва также имеет и недостаток. В этом продукте содержится большое количество сахара.