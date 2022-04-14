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3 часа назад

Диетологи назвали проблемы со здоровьем из-за злоупотребления ананасами

Lenta.ru

Врачи-диетологи Джонатан Вальдес и Кери Ганс озвучили проблемы со здоровьем, к которым может привести чрезмерная любовь к ананасам. Их слова передает издание Eat This, Not That! (ETNT)

Диетологи назвали проблемы со здоровьем из-за злоупотребления ананасами
Фото:  Any Lane / Pexels Any Lane / Pexels

В качестве основных побочных эффектов от злоупотребления ананасами врач-диетолог Кери Ганс назвала сильный зуд, крапивницу и отек из-за сильной аллергической реакции на витамин С и другие микронутриенты в составе этих плодов.

В свою очередь, доктор медицинских наук Джонатан Вальдес заявил, что содержащийся в ананасах фермент бромелайн может вызвать диарею и рвоту. Он объяснил это индивидуальной непереносимостью данного вещества. Этот же фермент, по словам специалиста, при злоупотреблении ананасами вызывает образование язвочек в уголках рта и болезненные ощущения на губах и языке. Кроме того, Вальдес отметил, что бромелайн действует как антикоагулянт, то есть предотвращает свертываемость крови, из-за чего повышается риск кровотечений.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала россиянам, какая еда поможет сохранить бодрость без кофе. Она рекомендовала заменить кофе чашкой чая, а также включить в свой рацион богатые железом, йодом и магнием продукты.

Еда,Наталья Круглова,
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