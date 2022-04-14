Роскачество обнаружило кишечную палочку в киноа: в чем опасность

Роскачество исследовало 20 торговых марок киноа и обнаружило в пяти образцах бактерии кишечной палочки.

Фото: Фото: Georg Ismar / dpa / globallookpress.com Фото: Georg Ismar / dpa / globallookpress.com

«В крупах, подлежащих варке, этот показатель не нормируется, кишечная палочка погибает при кипячении моментально (или за 10 минут при 60 градусах). Тем не менее киноа часто не варят, а проращивают. Кишечная палочка в этом случае может попасть в организм», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что не стоит употреблять киноа без термической обработки. Также сообщается, что следы пестицидов выявлены в киноа 17 торговых марок, однако ни в одном случае они не превышали допустимого уровня. В киноа «Перуаночка» были обнаружены клещи.

В итоге оказалось, что не соответствующими нормам признаны торговые марки «Продукты XXII века», «Перуаночка», «Оргтиум», «Увелка», «Здороведа», Bio Natura и Vila Natura.

Старший инженер-лаборант ООО фирма «Торговый дом ярмарка» рассказала, что при попадании в организм бактерий кишечной палочки можно получить пищевое отравление. В группе риска прежде всего люди с ослабленной иммунной системой и маленькие дети. Кишечная палочка гибнет при термической обработке.

Главный технолог ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Галина Золоева заметила, что клещи, которые были обнаружены в «Перуаночке», обитают на мельницах, крупяных и хлебопекарных заводах, в жилых домах, кладовых, магазинах и прочих постройках с хранящимися пищевыми запасами. Мучной клещ может вызывать аллергические заболевания. Если в продукции выявлено плесневение, это может привести к выработке микотоксинов, что делает продукцию опасной.

Насекомые и клещи выделяют в зерно токсичные для человека вещества, из-за чего при определенной плотности заражения оно становится непригодным для употребления. Токсичные вещества сохраняются в зерне и после дезинсекции, добавила эксперт.