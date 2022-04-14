Роскачество обнаружило кишечную палочку в киноа: в чем опасность

Роскачество исследовало 20 торговых марок киноа и обнаружило в пяти образцах бактерии кишечной палочки.
«В крупах, подлежащих варке, этот показатель не нормируется, кишечная палочка погибает при кипячении моментально (или за 10 минут при 60 градусах). Тем не менее киноа часто не варят, а проращивают. Кишечная палочка в этом случае может попасть в организм», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что не стоит употреблять киноа без термической обработки. Также сообщается, что следы пестицидов выявлены в киноа 17 торговых марок, однако ни в одном случае они не превышали допустимого уровня. В киноа «Перуаночка» были обнаружены клещи.
В итоге оказалось, что не соответствующими нормам признаны торговые марки «Продукты XXII века», «Перуаночка», «Оргтиум», «Увелка», «Здороведа», Bio Natura и Vila Natura.
Старший инженер-лаборант ООО фирма «Торговый дом ярмарка» рассказала, что при попадании в организм бактерий кишечной палочки можно получить пищевое отравление. В группе риска прежде всего люди с ослабленной иммунной системой и маленькие дети. Кишечная палочка гибнет при термической обработке.
Главный технолог ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Галина Золоева заметила, что клещи, которые были обнаружены в «Перуаночке», обитают на мельницах, крупяных и хлебопекарных заводах, в жилых домах, кладовых, магазинах и прочих постройках с хранящимися пищевыми запасами. Мучной клещ может вызывать аллергические заболевания. Если в продукции выявлено плесневение, это может привести к выработке микотоксинов, что делает продукцию опасной.
Насекомые и клещи выделяют в зерно токсичные для человека вещества, из-за чего при определенной плотности заражения оно становится непригодным для употребления. Токсичные вещества сохраняются в зерне и после дезинсекции, добавила эксперт.
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