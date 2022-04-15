Как сэкономить на покраске яиц к Пасхе

Чтобы приготовить к Пасхе крашенки – традиционный символ праздничного стола – нужно немного усилий и креативности. Самый простой способ: сварить яйца в луковой шелухе. Но “Рамблер” расскажет, как своими руками сделать крашенки всех цветов радуги без больших затрат.

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Красный

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Натрите две средние свеклы на мелкой терке (или измельчите их блендером). Залейте смесь литром чистой воды, добавьте одну столовую ложку уксуса. Положите уже сваренные яйца на шесть-восемь часов в получившийся "краситель".

Оранжевый

Чтобы получить яйца оранжевого оттенка, выдавите сок из моркови, перелейте его в кастрюлю (жмых можно добавить сюда же). Смесь нужно прогреть, а затем добавить в нее ложку уксуса. Переложите в кастрюлю сырые яйца, которые собираетесь окрасить, варите их в течение 10 минут и оставьте в растворе до полного остывания.

Желтый

Крашенки солнечного цвета легко получить с помощью раствора куркумы. Возьмите 20 граммов этой специи, залейте литром воды. Доведите получившуюся смесь до кипения и снимите с огня. Прежде чем красить яйца, дайте отвару остыть. Добавьте в него одну столовую ложку уксуса и только после – вареные яйца (на шесть-восемь часов).

Зеленый

Чтобы яйца окрасить в нежный зеленый оттенок, можно использовать отвар петрушки, укропа, базилика или зеленого перца. Сок шпината даст более насыщенный цвет.

Вне зависимости от того, какую траву вы выбрали, нужно положить ее в кастрюлю и варить на медленном огне не менее получаса. Процедите получившийся отвар. Затем в него нужно поместить яйца и сварить их до готовности.

Голубой

Для получения голубого цвета крашенок нужно взять примерно 400 грамм краснокочанной капусты, нашинковать, залить ее половиной литра холодной воды, добавить две столовые ложки уксуса. Оставьте смесь настаиваться минимум пару часов.

По истечении времени следует положить в миску вареные яйца и оставить их на ночь. Если не убрать жмых из капусты, то на крашенках могут остаться естественные потертости и узор.

Синий и фиолетовый

Самый простой способ получить краситель этого цвета – взять четыре столовые ложки лепестков каркаде, залить их половиной литра кипятка и дать "чаю" полчаса отдохнуть. Затем следует добавить пару столовых ложек уксуса и положить вареные яйца в настой на ночь. Чем больше крашенки проведут в стадии окрашивания, тем интенсивнее получится цвет.