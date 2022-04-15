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4 часа назад

Врач-диетолог – о том, почему считать калории бессмысленно

Мир24

Подсчитать калории правильно невозможно. Цифры, указанные на продуктах в магазинах, стандартизированы и могут значительно отличаться от реальности, считает врач-диетолог Анна Белоусова. Калорийность мяса, фруктов и овощей может быть разной. Кроме того, подсчет калорий вызывает психологическое привыкание.

Врач-диетолог – о том, почему считать калории бессмысленно
Фото: Мир24Мир24

«Указанная на упаковках молока, творога и т.д. калорийность – стандартизированная, она может отличаться на несколько десятков килокалорий. В том же мясе, если мы покупаем говядину, летом будет одна калорийность, зимой – совершенно другая, просто потому, что выпас и корм скота отличается. Летом корова ест в основном натуральный корм, она пасется на траве, зимой она ест корм, который ей дают. Хорошо, если сено, но это может быть и комбикорм. Здесь никак не сделать стандарт по калориям. Мы можем, конечно, посмотреть в кулинарной книге либо справочнике для врачей-диетологов, и там будет усредненная калорийность», – объясняет врач.

Во-вторых, подсчет калорий вводит человека в психологическую зависимость от цифр, которые могут быть неточны.

«Эта психологическая зависимость влияет на все диеты, где надо что-то считать: та же белковая диета, кремлевская диета, кетодиета. В итоге через пару месяцев, как правило, происходит срыв, потому что человеку надоедает», – отмечает Белоусова.

Вместо педантичного подсчета калорий диетолог советует разобраться, какие продукты являются высококалорийными, какие менее калорийны, и выстраивать свое питание исходя из этого.

Еда,
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