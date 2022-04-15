Врач-диетолог – о том, почему считать калории бессмысленно

«Указанная на упаковках молока, творога и т.д. калорийность – стандартизированная, она может отличаться на несколько десятков килокалорий. В том же мясе, если мы покупаем говядину, летом будет одна калорийность, зимой – совершенно другая, просто потому, что выпас и корм скота отличается. Летом корова ест в основном натуральный корм, она пасется на траве, зимой она ест корм, который ей дают. Хорошо, если сено, но это может быть и комбикорм. Здесь никак не сделать стандарт по калориям. Мы можем, конечно, посмотреть в кулинарной книге либо справочнике для врачей-диетологов, и там будет усредненная калорийность», – объясняет врач.