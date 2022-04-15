Российские специалисты заявили о способности халвы снижать риск диабета

Диетолог Михаил Гинзбург и врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказали о неожиданном свойстве халвы снижать риск диабета.
Как отметили эксперты, значительному снижению риска развития диабета способствует магний, которым как раз богата халва. По их словам, вся польза этой сладости в содержащихся в ней семечках.
– Если мы возьмем халву из семечек подсолнечника, там в 100 граммах 45% от суточной нормы магния, если мы возьмем из кунжута – там 135%, – пояснил Агапкин.
Гинзбург же напомнил о недостатке халвы – большом количестве сахара, а потому уже страдающим диабетом людям не стоит употреблять это лакомство, пишет "Инфореактор".