Врачи рассказали о пользе петрушки в борьбе с высоким давлением

Включение петрушки в рацион принесет пользу для организма. Как выяснилось, эта зелень эффективна против аллергии, воспалительных заболеваний, высокого кровяного давления. Петрушку можно употреблять в свежем и сушеном виде. При этом чай из петрушки помогает достичь еще большего эффекта. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Уточняется, что многие травы и специи весьма полезны для организма. К примеру, гвоздика, розмарин, шалфей богаты антиоксидантами, так как содержат много фенольных соединений. Их польза заключается в противовоспалительном, противоопухолевом, противораковом свойствах, говорится в материалах, опубликованных в Национальной медицинской библиотеке США. Среди полезных специй также можно выделить и кардамон, который помогает в лечении рака молочной железы.