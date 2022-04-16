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2 часа назад

Телеведущая Виктория Боня рассказала, как хотела бы умереть

runews24.ruиещё 4

Знаменитость рассказала, что видит себя на смертном одре, а вокруг собрались дети и внуки. По словам Бони, только семья позволяет увидеть человеку, что его дает много плодов.

Виктория Боня рассказала, как хотела бы умереть
Фото: ТАССТАСС

Сейчас телеведущая воспитывает 5-летюю дочь Анджелину от Алекса Смерфита, сына ирландского миллиардера.

Но, по словам Бони, сердце ее свободно. Как выяснилось, недавно она расторгла помолвку с загадочным ухажером, имя которого, так и не назвала. Поклонники надеются, что Виктория воссоединиться с отцом Анджелины Алексом Смертфитом.

Еда,
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