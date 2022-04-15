Кондитеры Елизаветы II раскрыли рецепт пасхальной выпечки

Кондитеры Елизаветы II поделились рецептом традиционного десерта на Пасху. Подробный список игредиентов и способ приготовления опубликовало издание Daily Mail.

Булочки, декорированные узором в виде креста, повара Букингемского дворца ежегодно выпекают для королевы на Страстную пятницу. Для их приготовления требуются изюм, смесь молотых пряностей, яйцам, сливочное масло, теплая вода, мука, дрожжи, цукаты и сахарная пудра.

Дрожжи, разводят в теплой воде. Сухие ингредиенты перемешивают, делают в них углубление и выливают туда воду с дрожжами, перемешанную со слегка взбитыми яйцами. Слегка вымешав тесто, в него вводят размягченное сливочное масло.

Готовое тесто перекладывают на слегка подпыленную мукой поверхность и вмешивают в него изюм и цукаты. После этого его вымешивают еще пять минут до полной гладкости и эластичности.

Каждый кусочек теста скатывают в шар и выкладывают на противень, застеленный фольгой. Выпекают 30-45 минут. Остывшие булочки покрывают сахарной глазурью - узором креста накрест. После этого булочки допекают в духовке еще 8 минут до золотистого цвета.