Врач рассказал, что будет с организмом при полном отказе от хлеба

Врач высшей категории Сергей Длин рассказал, что произойдет с организмом человека при полном отказе от мучных изделий.

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"При отказе от мучного и хлеба будет возникать снижение инсулина, снижение глюкозы, улучшение фракции хорошего холестерина — то есть будут происходить положительные изменения в организме",

— рассказал Длин.

При этом он посоветовал не отказываются полностью от мучного. Лучше сосредоточиться на выборе сортов хлеба, которые будут полезны для здоровья. Так, цельнозерновой хлеб будет способствовать выработке в кишечнике хорошей микрофлоры.

Кроме того, полный отказ от хлеба очистит организм от лишних микроэлементов и поможет ЖКТ функционировать правильно. А слегка подсушенный хлеб будет содержать в себе меньше калорий и лучше усвоится организмом, что также благоприятно скажется на состоянии фигуры, заключил медицинский специалист во время беседе с Пятым каналом.