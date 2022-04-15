Врач рассказал, что будет с организмом при полном отказе от хлеба

Врач высшей категории Сергей Длин рассказал, что произойдет с организмом человека при полном отказе от мучных изделий.
"При отказе от мучного и хлеба будет возникать снижение инсулина, снижение глюкозы, улучшение фракции хорошего холестерина — то есть будут происходить положительные изменения в организме",
— рассказал Длин.
При этом он посоветовал не отказываются полностью от мучного. Лучше сосредоточиться на выборе сортов хлеба, которые будут полезны для здоровья. Так, цельнозерновой хлеб будет способствовать выработке в кишечнике хорошей микрофлоры.
Кроме того, полный отказ от хлеба очистит организм от лишних микроэлементов и поможет ЖКТ функционировать правильно. А слегка подсушенный хлеб будет содержать в себе меньше калорий и лучше усвоится организмом, что также благоприятно скажется на состоянии фигуры, заключил медицинский специалист во время беседе с Пятым каналом.
До этого врач назвала продукты для восстановления работы печени. По ее словам, в томатной пасте содержится ликопин — важный для восстановления клеток печени антиоксидант. А творог богат метионином — аминокислотой, которая ускоряет обмен веществ и способствует быстрому похудению. Это вещество также благотворно влияет на клетки печени.