Эксперты развенчали миф о пользе сырых яиц для голоса

Употребление сырых яиц не поможет улучшить тембр голоса, в отличие от физических упражнений. Об этом в субботу рассказали «РИА Новости» медицинские работники.

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«Умеренные физические нагрузки оказывают благоприятное влияние на голос человека, поскольку при них усиливается кровообращение, обмен веществ, улучшается состояние слизистой оболочки голосовых складок, повышается тонус и выносливость дыхательной мускулатуры и голосовых мышц», — объяснила заведующая научно-исследовательским отделом микрохирургии гортани и фониатрии Института оториноларингологии имени Свержевского Светлана Романенко.

При этом специалист подчеркнула, что чрезмерная и утомительная активность наоборот может навредить. Виной тому перенапряжение мышц спины, брюшного пресса и верхнего плечевого пояса.

Также критике подверглось распространенное заблуждение о том, что можно улучшить качество голоса, употребляя в пищу сырые яйца. Потенциально опасный миф развеял научный сотрудник НИКИО Олег Павлихин.

«Прием сырых яиц может нанести вред здоровью, если, например, у человека аллергия на куриный белок или лецитин — продукты, содержащиеся в яйцах. Также существует риск заразиться сальмонеллезом при употреблении термически не обработанных яиц», — подчеркнул он.