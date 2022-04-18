Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть бананы

Нутрициолог Сильвия Мелендес Клингер заявила, что употребление бананов может ухудшить самочувствие людей, у которых имеются проблемы с почками. Об этом пишет "Медик Форум".

Эксперт указала, что для тех, кто не имеет хронических нарушений, бананы являются полезным продуктом. Но при этом у людей с больными почками могут ухудшиться проблемы со здоровьем, особенно при употреблении большего количества этого фрукта.