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1 час назад

Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть бананы

Газета.Ruиещё 4

Нутрициолог Сильвия Мелендес Клингер заявила, что употребление бананов может ухудшить самочувствие людей, у которых имеются проблемы с почками. Об этом пишет "Медик Форум".

Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть бананы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эксперт указала, что для тех, кто не имеет хронических нарушений, бананы являются полезным продуктом. Но при этом у людей с больными почками могут ухудшиться проблемы со здоровьем, особенно при употреблении большего количества этого фрукта.

Для людей с больными почками имеет негативное воздействие большое количество калия в бананах. По словам Мелендес Клингер, главной функцией почек является контроль уровня калия в крови. Если почки работают не полноценно, употребление в пищу богатых калием продуктов питания могут привести к перегрузке органа, усугубив проблему. Также много калия в апельсинах.

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