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1 час назад

Врач рассказала, кому нельзя часто есть суп

Letidor.ruиещё 1

Многие не могут представить себе полноценный обед без тарелки горячего и вкусного супа. Принято считать, что первое блюдо нужно есть каждый день, однако, если у человека диагностированы определенные заболевания, то от супа лучше отказаться совсем. Подробности читайте в нашей новости.

Врач рассказала, кому нельзя часто есть суп
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

При варке супа, первый бульон лучше всего слить, считает врач-гастроэнтеролог Наталья Шустова, таким образом удастся избавиться от излишков жира. При этом супы на костных бульонах не пойдут на пользу людям с гастритом, панкреатитом или язвенной болезнью, это вызовет обострение.

Врач отметила, что жирные супы провоцируют выработку соляной кислоты в организме, в то время как при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, ее уровень в организме лучше снижать, сообщает РИА Новости.

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