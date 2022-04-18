Врач рассказала, кому нельзя часто есть суп

Многие не могут представить себе полноценный обед без тарелки горячего и вкусного супа. Принято считать, что первое блюдо нужно есть каждый день, однако, если у человека диагностированы определенные заболевания, то от супа лучше отказаться совсем. Подробности читайте в нашей новости.

При варке супа, первый бульон лучше всего слить, считает врач-гастроэнтеролог Наталья Шустова, таким образом удастся избавиться от излишков жира. При этом супы на костных бульонах не пойдут на пользу людям с гастритом, панкреатитом или язвенной болезнью, это вызовет обострение.