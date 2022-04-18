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10 часов назад

Названа неожиданная причина резкого повышения давления

Вечерняя Москваиещё 5

Диетолог Соломатина назвала возникающие из-за дефицита витамина D проблемы со здоровьем
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Ученые установили взаимосвязь между уровнем витамина D в организме и показателями артериального давления. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, исследование показало, что давление может резко подниматься из-за дефицита витамина D.

— Плюс витамин D еще необходим для снятия раздражительности. Потому что, когда мы нервничаем, находимся в хроническом стрессе, давление тоже может очень сильно повышаться, — цитирует Соломатину «Москва 24».

Эксперт уточнила, что недостаток витамина D оказывает влияние на развитие сахарного диабета.

Восполнить его дефицит можно благодаря питанию, отметила врач. Витамином D богата жирная рыба, такая как скумбрия, селедка и сайра, а также печень трески. Их регулярное употребление позволит улучшить проводимость кровеносных сосудов, добавила диетолог.

Также Соломатина сообщила, что употребление грейпфрута, зелени, а также соленого и сладкого может быть смертельно опасно для пожилых людей. По ее словам, грейпфрут и сок из этого фрукта противопоказаны при приеме гипотензивных и некоторых других препаратов, которые часто пьют люди в преклонном возрасте.

Еда,Елена Соломатина,
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