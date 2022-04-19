От каких болезней спасают зеленые овощи

Оказывается, зеленые овощи могут предотвратить развитие некоторых серьёзных заболеваний. Подробнее - в материале.

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Благодаря антиоксидантам и хлорофиллу зелёные овощи способны защитить организм от некоторых болезней. Причём сам хлорофилл - это тоже антиоксидант, который борется со свободными радикалами. Свободные радикалы могут привести к развитию таких болезней, как рак, диабет, болезни сердца.

Недавние исследования показали также, что благодаря хлорофиллу можно защититься и от многих других заболеваний. Например, это вещество помогает вылечить акне, избавляет от вздутия живота, запоров, сохраняет кожу молодой, способствует быстрому заживлению ран, увеличивает работоспособность.