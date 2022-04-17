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44 минуты назад

Врач назвала самый полезный маринад для шашлыка

Мира Маркина

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой маринад для шашлыка считается самым полезным. Об этом сообщает Life.

Врач назвала самый полезный маринад для шашлыка
Фото: PixabayPixabay

Как считает медик, лучше всего мариновать мясо самостоятельно, потому что некоторые недобросовестные производители продают испорченный продукт. Его кладут его в ведерки, чтобы скрыть несвежесть.

Для шашлыка, по словам диетолога, лучше всего подойдет курица или индейка. Перед готовкой с птицы следует снять кожу. Для маринада лучше использовать минеральную воду или сок кислых фруктов: апельсина, киви или лимона.

Любителям баранины врач посоветовала выбирать молодого ягненка без жира. Также стоит останавливать свой выбор на более постной свинине и говядине.

«Усвоиться хорошо это мясо может только в определенном количестве, и в целом лучше ограничиться порцией в 200 грамм», — сказала Елена Соломатина.

Для маринада лучше останавливать только на луке и перце, так как они помогают мясу легче усваиваться благодаря стимуляции выделения желудочного сока.

«И чем меньше порции, тем лучше усвоение. Например, съели 100 грамм — и подвигались, затем съели еще 100 грамм — и подвигались», — порекомендовала врач.

Ранее диетолог объяснила, что нельзя есть женщинам после 40 лет.

Еда,Елена Соломатина,
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