Врач назвала самый полезный маринад для шашлыка

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой маринад для шашлыка считается самым полезным. Об этом сообщает Life.
Как считает медик, лучше всего мариновать мясо самостоятельно, потому что некоторые недобросовестные производители продают испорченный продукт. Его кладут его в ведерки, чтобы скрыть несвежесть.
Для шашлыка, по словам диетолога, лучше всего подойдет курица или индейка. Перед готовкой с птицы следует снять кожу. Для маринада лучше использовать минеральную воду или сок кислых фруктов: апельсина, киви или лимона.
Любителям баранины врач посоветовала выбирать молодого ягненка без жира. Также стоит останавливать свой выбор на более постной свинине и говядине.
«Усвоиться хорошо это мясо может только в определенном количестве, и в целом лучше ограничиться порцией в 200 грамм», — сказала Елена Соломатина.
Для маринада лучше останавливать только на луке и перце, так как они помогают мясу легче усваиваться благодаря стимуляции выделения желудочного сока.
«И чем меньше порции, тем лучше усвоение. Например, съели 100 грамм — и подвигались, затем съели еще 100 грамм — и подвигались», — порекомендовала врач.