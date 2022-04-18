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3 часа назад

Назван любимый продукт долгожителей со всего мира

Lenta.ru

Ученые назвали тыкву любимым продуктом долгожителей со всего мира. Об этом со ссылками на многочисленные исследования сообщают авторы специализирующегося на текстах о здоровом образе жизни и еде и придерживающегося доказательного подхода сайта Eat This Not That! (ETNT).

Назван любимый продукт долгожителей со всего мира
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты ссылаются на исследования, в которых приняли участие жители так называемых «голубых зон» — нескольких регионов мира с самой высокой концентрацией долгожителей, чей возраст более 100 лет. Одним из столпов здорового образа жизни, общих для всех этих регионов, оказалось ежедневное потребление фруктов и овощей, которые местные общины зачастую выращивают и собирают сами. Употребление в пищу не привозных и необработанных овощей и жизнь на природе также вносят значительный вклад в продление жизни.

В ходе исследования жителей «голубых зон» также выяснилось, что они часто употребляют в пищу тыквы. Жители японской Окинавы предпочитают «кабочу» или японскую тыкву, богатую клетчаткой, витаминами и железом. На греческом острове Икария часто едят мускатную тыкву, в которой много бета-каротина, помогающего сохранить когнитивные навыки и снизить интенсивность воспалительных процессов. Долгожители с полуострова Никоя в Коста-Рика выращивают и употребляют в пищу, преимущественно, зимние сорта тыкв. Они едят тыкву с кукурузой и фасолью, таким образом балансируя потребление жиров (из тыквы), белков (из фасоли) и углеводов (из кукурузы), при этом также получая много клетчатки.

Несмотря на разнообразие видов тыкв, все они содержат большое количество полезных питательных веществ, и поэтому стали частью рациона самых долгоживущих людей в мире, заключает автор издания.

Еда,
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