Диетолог раскрыла рецепт низкокалорийного пасхального кулича

Чтобы снизить калорийность пасхального кулича, не стоит класть в тесто сухофрукты, вместо них можно добавить фруктовое пюре. Рецепт низкокалорийного кулича на Пасху в беседе с «Известиями» раскрыла врач-диетолог, нутрициолог Скандинавского центра здоровья Инга Давтян.

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По ее словам, для приготовления кулича стоит выбрать правильную муку. Давтян предлагает брать муку второго, а не высшего сорта или цельнозерновую, чтобы сохранить большее количество полезных веществ. Также можно использовать рисовую, гречневую или овсяную муку.

Для снижения калорийности блюда диетолог посоветовала снизить количество сухофруктов или полностью отказаться от них. «Кроме того что они крайне калорийны, часто обрабатываются различными химикатами (сернистым газом, двуокисью серы, глицерином, жидким дымом)», — пояснила она. Вместо сухофруктов в тесто можно добавить фруктовое или овощное пюре, добавила диетолог.

Также Давтян обратила внимание, что, готовя кулич, следует минимизировать количество сахара, масла и яиц, в особенности желтка. Вместо сахара можно использовать фруктозу, стевию, мед, сироп агавы или топинамбура.