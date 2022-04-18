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23 минуты назад

3 рецепта праздничной пасхи

Мария Кимакович

Кроме праздничного кулича и разноцветных яиц на пасхальном столе непременно должна быть пасха. Вкусные рецепты этого блюда — в подборке "Рамблера".

3 рецепта праздничной пасхи
Фото: Еда как Хобби/YoutubeЕда как Хобби/Youtube

Количество ингредиентов в рецептах указано в расчете на одну пасху высотой около 10 см и диаметром 12 см.

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Творожная пасха

Ингредиенты:

  • Творог (9-18% жирности) – 500 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 100 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Сливки (10-20% жирности) – 200 мл
  • Ванильный сахар – 0,5 ч.л.
  • Изюм, орехи, цукаты – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Творог хорошо перетереть через сито или взбить блендером до однородной массы.
  2. Сливочное масло размягчить (но не растопить!), добавить к творогу.
  3. В кастрюлю разбить яйца, добавить сахар, хорошо взбить.
  4. Добавить сливки и ванильный сахар, хорошо перемешать.
  5. Довести получившуюся массу до кипения на среднем огне, а затем варить, постоянно помешивая, до тех пор, пока масса не начнет густеть. Оставить остудиться.
  6. Пока масса остывает подготовить цукаты, орехи и изюм, если планируете их использовать. Изюм хорошо промыть и высушить, орехи мелко порезать или пробить блендером, цукаты порезать. Добавить к творогу и хорошо перемешать.
  7. Остывшую сливочно-яичную массу добавить к творогу, аккуратно и тщательно перемешать.
  8. Пасочницу (или другую посуду, в которой вы планируете делать пасху) застелить марлей (она должна быть сложена в 3-4 слоя).
  9. Выложить в пасочницу творожную массу, накрыть свободными краями марли, поставить форму в глубокую тарелку, чтобы в ней собиралась сыворотка. Поставить на пасху груз.
  10. Убрать в холодильник на ночь.
  11. Перевернуть готовую пасху на блюдо, вынуть из пасочницы, украсить посыпкой, ягодами, шоколадной крошкой.

Шоколадная пасха без яиц

Ингредиенты:

  • Творог – 500 г
  • Сливки (33% жирности) – 200 мл
  • Шоколад – 200 г
  • Сливочное масло – 80 г
  • Сахар – 100 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Изюм, орехи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Творог перетереть через сито или взбить блендером.
  2. Добавить сахар и ванильный сахар. Перемешать.
  3. Добавить размягченное сливочное масло.
  4. Шоколад поломать на небольшие кусочки, сложить в небольшую кастрюлю и залить 100 мл сливок.
  5. Подогревать на слабом огне, постоянно помешивая, до тех пор, пока шоколад полностью не растворится. Немного остудить.
  6. Если планируете добавлять в пасху изюм и орехи, подготовьте их, пока шоколадно-сливочная масса остывает. Изюм вымыть и обсушить, орехи мелко нарезать или пробить блендером. Добавить к творогу, перемешать.
  7. Оставшиеся 100 мл сливок взбить в устойчивую пену.
  8. Растопленный и немного остывший шоколад постепенно влить в творожную массу, постоянно ее перемешивая.
  9. Взбитые сливки добавить к творожно-шоколадной массе, аккуратно перемешать.
  10. Пасочницу (или другую форму) застелить марлей, сложенной в 3-4 раза. Выложить творожно-шоколадную массу, накрыть краями марли.
  11. Поставить пасочницу в глубокую тарелку и сверху положить груз.
  12. Убрать в холодильник на 8-12 часов (лучше на ночь).
  13. Готовую пасху выложить на тарелку, украсить по вкусу.

Пасха из кефира и ряженки

Такую пасху смогут попробовать даже люди с непереносимостью лактозы.

Ингредиенты:

  • Кефир (3,2% жирности) – 1 л
  • Ряженка (3,2% жирности) – 1 л
  • Яйца – 1 шт.
  • Сметана – 500 г
  • Сахар – 150-200 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Изюм, орехи, цукаты – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю налить ряженку и кефир, добавить сметану, перемешать.
  2. Добавить яйцо и немного взбить массу венчиком.
  3. Нагревать на слабом огне, постоянно помешивая, до тех пор, пока масса не свернется и отделится жидкость.
  4. Снять кастрюлю с огня, дать массе остыть.
  5. Выложить получившуюся массу в марлю, сложенную в несколько слоев, подвесить, над глубокой емкостью, чтобы стекала сыворотка. Оставить на несколько часов.
  6. К получившейся массе добавить сахар и ванильный сахар, перемешать.
  7. Если планируете добавлять в пасху орехи, изюм или цукаты, сделать это необходимо на этом этапе.
  8. Все перемешать, заполнить массой пасочницу, застеленную марлей (или любую другую форму), поставить в холодильник на 6 часов или на ночь.
  9. Готовую пасху украсить по желанию.
Еда,
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