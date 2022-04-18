3 рецепта праздничной пасхи

Кроме праздничного кулича и разноцветных яиц на пасхальном столе непременно должна быть пасха. Вкусные рецепты этого блюда — в подборке "Рамблера".

Фото: Еда как Хобби/Youtube Еда как Хобби/Youtube

Количество ингредиентов в рецептах указано в расчете на одну пасху высотой около 10 см и диаметром 12 см.

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Творожная пасха

Ингредиенты:

Творог (9-18% жирности) – 500 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 100 г

Сливочное масло – 100 г

Сливки (10-20% жирности) – 200 мл

Ванильный сахар – 0,5 ч.л.

Изюм, орехи, цукаты – по вкусу

Способ приготовления:

Творог хорошо перетереть через сито или взбить блендером до однородной массы. Сливочное масло размягчить (но не растопить!), добавить к творогу. В кастрюлю разбить яйца, добавить сахар, хорошо взбить. Добавить сливки и ванильный сахар, хорошо перемешать. Довести получившуюся массу до кипения на среднем огне, а затем варить, постоянно помешивая, до тех пор, пока масса не начнет густеть. Оставить остудиться. Пока масса остывает подготовить цукаты, орехи и изюм, если планируете их использовать. Изюм хорошо промыть и высушить, орехи мелко порезать или пробить блендером, цукаты порезать. Добавить к творогу и хорошо перемешать. Остывшую сливочно-яичную массу добавить к творогу, аккуратно и тщательно перемешать. Пасочницу (или другую посуду, в которой вы планируете делать пасху) застелить марлей (она должна быть сложена в 3-4 слоя). Выложить в пасочницу творожную массу, накрыть свободными краями марли, поставить форму в глубокую тарелку, чтобы в ней собиралась сыворотка. Поставить на пасху груз. Убрать в холодильник на ночь. Перевернуть готовую пасху на блюдо, вынуть из пасочницы, украсить посыпкой, ягодами, шоколадной крошкой.

Шоколадная пасха без яиц

Ингредиенты:

Творог – 500 г

Сливки (33% жирности) – 200 мл

Шоколад – 200 г

Сливочное масло – 80 г

Сахар – 100 г

Ванильный сахар – 10 г

Изюм, орехи – по вкусу

Способ приготовления:

Творог перетереть через сито или взбить блендером. Добавить сахар и ванильный сахар. Перемешать. Добавить размягченное сливочное масло. Шоколад поломать на небольшие кусочки, сложить в небольшую кастрюлю и залить 100 мл сливок. Подогревать на слабом огне, постоянно помешивая, до тех пор, пока шоколад полностью не растворится. Немного остудить. Если планируете добавлять в пасху изюм и орехи, подготовьте их, пока шоколадно-сливочная масса остывает. Изюм вымыть и обсушить, орехи мелко нарезать или пробить блендером. Добавить к творогу, перемешать. Оставшиеся 100 мл сливок взбить в устойчивую пену. Растопленный и немного остывший шоколад постепенно влить в творожную массу, постоянно ее перемешивая. Взбитые сливки добавить к творожно-шоколадной массе, аккуратно перемешать. Пасочницу (или другую форму) застелить марлей, сложенной в 3-4 раза. Выложить творожно-шоколадную массу, накрыть краями марли. Поставить пасочницу в глубокую тарелку и сверху положить груз. Убрать в холодильник на 8-12 часов (лучше на ночь). Готовую пасху выложить на тарелку, украсить по вкусу.

Пасха из кефира и ряженки

Такую пасху смогут попробовать даже люди с непереносимостью лактозы.

Ингредиенты:

Кефир (3,2% жирности) – 1 л

Ряженка (3,2% жирности) – 1 л

Яйца – 1 шт.

Сметана – 500 г

Сахар – 150-200 г

Ванильный сахар – 10 г

Изюм, орехи, цукаты – по вкусу

Способ приготовления: