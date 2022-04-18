3 рецепта праздничной пасхи

Кроме праздничного кулича и разноцветных яиц на пасхальном столе непременно должна быть пасха. Вкусные рецепты этого блюда — в подборке "Рамблера".
Фото: Еда как Хобби/YoutubeЕда как Хобби/Youtube
Количество ингредиентов в рецептах указано в расчете на одну пасху высотой около 10 см и диаметром 12 см.
Творожная пасха
- Творог (9-18% жирности) – 500 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 100 г
- Сливочное масло – 100 г
- Сливки (10-20% жирности) – 200 мл
- Ванильный сахар – 0,5 ч.л.
- Изюм, орехи, цукаты – по вкусу
- Творог хорошо перетереть через сито или взбить блендером до однородной массы.
- Сливочное масло размягчить (но не растопить!), добавить к творогу.
- В кастрюлю разбить яйца, добавить сахар, хорошо взбить.
- Добавить сливки и ванильный сахар, хорошо перемешать.
- Довести получившуюся массу до кипения на среднем огне, а затем варить, постоянно помешивая, до тех пор, пока масса не начнет густеть. Оставить остудиться.
- Пока масса остывает подготовить цукаты, орехи и изюм, если планируете их использовать. Изюм хорошо промыть и высушить, орехи мелко порезать или пробить блендером, цукаты порезать. Добавить к творогу и хорошо перемешать.
- Остывшую сливочно-яичную массу добавить к творогу, аккуратно и тщательно перемешать.
- Пасочницу (или другую посуду, в которой вы планируете делать пасху) застелить марлей (она должна быть сложена в 3-4 слоя).
- Выложить в пасочницу творожную массу, накрыть свободными краями марли, поставить форму в глубокую тарелку, чтобы в ней собиралась сыворотка. Поставить на пасху груз.
- Убрать в холодильник на ночь.
- Перевернуть готовую пасху на блюдо, вынуть из пасочницы, украсить посыпкой, ягодами, шоколадной крошкой.
Шоколадная пасха без яиц
- Творог – 500 г
- Сливки (33% жирности) – 200 мл
- Шоколад – 200 г
- Сливочное масло – 80 г
- Сахар – 100 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Изюм, орехи – по вкусу
- Творог перетереть через сито или взбить блендером.
- Добавить сахар и ванильный сахар. Перемешать.
- Добавить размягченное сливочное масло.
- Шоколад поломать на небольшие кусочки, сложить в небольшую кастрюлю и залить 100 мл сливок.
- Подогревать на слабом огне, постоянно помешивая, до тех пор, пока шоколад полностью не растворится. Немного остудить.
- Если планируете добавлять в пасху изюм и орехи, подготовьте их, пока шоколадно-сливочная масса остывает. Изюм вымыть и обсушить, орехи мелко нарезать или пробить блендером. Добавить к творогу, перемешать.
- Оставшиеся 100 мл сливок взбить в устойчивую пену.
- Растопленный и немного остывший шоколад постепенно влить в творожную массу, постоянно ее перемешивая.
- Взбитые сливки добавить к творожно-шоколадной массе, аккуратно перемешать.
- Пасочницу (или другую форму) застелить марлей, сложенной в 3-4 раза. Выложить творожно-шоколадную массу, накрыть краями марли.
- Поставить пасочницу в глубокую тарелку и сверху положить груз.
- Убрать в холодильник на 8-12 часов (лучше на ночь).
- Готовую пасху выложить на тарелку, украсить по вкусу.
Пасха из кефира и ряженки
Такую пасху смогут попробовать даже люди с непереносимостью лактозы.
- Кефир (3,2% жирности) – 1 л
- Ряженка (3,2% жирности) – 1 л
- Яйца – 1 шт.
- Сметана – 500 г
- Сахар – 150-200 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Изюм, орехи, цукаты – по вкусу
- В кастрюлю налить ряженку и кефир, добавить сметану, перемешать.
- Добавить яйцо и немного взбить массу венчиком.
- Нагревать на слабом огне, постоянно помешивая, до тех пор, пока масса не свернется и отделится жидкость.
- Снять кастрюлю с огня, дать массе остыть.
- Выложить получившуюся массу в марлю, сложенную в несколько слоев, подвесить, над глубокой емкостью, чтобы стекала сыворотка. Оставить на несколько часов.
- К получившейся массе добавить сахар и ванильный сахар, перемешать.
- Если планируете добавлять в пасху орехи, изюм или цукаты, сделать это необходимо на этом этапе.
- Все перемешать, заполнить массой пасочницу, застеленную марлей (или любую другую форму), поставить в холодильник на 6 часов или на ночь.
- Готовую пасху украсить по желанию.