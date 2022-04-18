Диетолог рассказал, как выбирать куличи на Пасху

В домашнем куличе будет меньше вредного, факт. Разве что высокая калорийность. Другое дело куличи покупные. Туда кладут вместо масла либо комбинированный жир, либо жир специального назначения, либо пальмовое масло и множество всевозможных стабилизаторов, консервантов, разрыхлителей. За счет этого кулич долго хранится и не черствеет, но таких куличей стоит остерегаться даже здоровому человеку.