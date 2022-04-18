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2 часа назад

Диетолог рассказал, как выбирать куличи на Пасху

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Если в составе фабричного кулича есть пальмовое масло или комбинированный жир, то от этой покупки лучше отказаться, отмечает врач-диетолог Елена Соломатина. Эксперт рассказала «Ленте.ру», как выбрать выпечку к празднику.

Диетолог рассказал, как выбирать куличи на Пасху
Фото: unsplash.comunsplash.com

Диетолог Соломатина рекомендовала людям с сахарным диабетом отказаться от кулича на Пасху, а тем, кто имеет лишний вес – съесть «символический кусочек».

В домашнем куличе будет меньше вредного, факт. Разве что высокая калорийность. Другое дело куличи покупные. Туда кладут вместо масла либо комбинированный жир, либо жир специального назначения, либо пальмовое масло и множество всевозможных стабилизаторов, консервантов, разрыхлителей. За счет этого кулич долго хранится и не черствеет, но таких куличей стоит остерегаться даже здоровому человеку.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Прежде чем отрезать кусочек лакомства, диетолог рекомендовала трезво оценить количество съеденных прежде калорий, чтобы съеденная выпечка в итоге кратно не превышала его.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как приготовить восхитительный кулич дома.

Еда,Елена Соломатина,
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