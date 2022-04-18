Диетолог рассказал, как выбирать куличи на Пасху

Если в составе фабричного кулича есть пальмовое масло или комбинированный жир, то от этой покупки лучше отказаться, отмечает врач-диетолог Елена Соломатина. Эксперт рассказала «Ленте.ру», как выбрать выпечку к празднику.
Диетолог Соломатина рекомендовала людям с сахарным диабетом отказаться от кулича на Пасху, а тем, кто имеет лишний вес – съесть «символический кусочек».
Прежде чем отрезать кусочек лакомства, диетолог рекомендовала трезво оценить количество съеденных прежде калорий, чтобы съеденная выпечка в итоге кратно не превышала его.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как приготовить восхитительный кулич дома.