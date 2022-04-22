Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Чем заменить оливковое масло

Мира Маркина

Помимо оливкового масла, цены на которое в последнее время растут, есть и другие, не менее полезные альтернативы, производимые в России. Чем еще можно заправлять салаты, рассказываем в материале "Рамблера".

Чем заменить оливковое масло
Фото: PixabayPixabay

Льняное масло

Масло из семян льна богато жирами омега-3 и омега-6. Всего чайная ложка в день помогает наладить пищеварение, укрепить ногти, справиться с высыпаниями. Особенно полезно льняное масло при половых дисфункциях, гастрите и ожирении. Его можно добавлять в каши, винегрет и другие салаты. Но не стоит использовать его для жарки, так как у него довольно низкая температура дымления. Бутылка такого масла стоит около 200 рублей за 350-500 миллилитров.

Масло виноградных косточек

Рафинированное масло виноградных косточек идеально подходит для заправки овощных салатов. Помимо того, что у него приятный аромат винограда, оно очень полезно для здоровья. В масле виноградных косточек содержатся линолевая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая, пальмитолеиновая, линоленовая и арахиновая жирные кислоты. Оно богато витаминами А, В, С, Е и протеином. Кроме того, масло из косточек винограда улучшает состояние кожи.

Конопляное масло

Конопляное масло богато омега-3-жирными кислотами. Его можно использовать не только для заправки блюд, но также и для жарки и приготовлении соусов. В масле содержится цинк, кальций, железо, марганец, фосфор, калий, сера и насыщенные кислоты, очищающие организм от "плохого" холестерина.

Кунжутное масло

У кунжутного масла ярко выраженный ореховый вкус. Его можно добавлять в салаты, овощные блюда, рис, лапшу. Масло считается лечебным. В нем содержатся витамины Е, А и С, позитивно влияющие на сердечно-сосудистую систему, оказывающие иммуностимулирующее и противовоспалительное действие. Кроме того, его полезно употреблять при заболеваниях легких, сухом кашле, одышке.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители