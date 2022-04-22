Чем заменить оливковое масло

Помимо оливкового масла, цены на которое в последнее время растут, есть и другие, не менее полезные альтернативы, производимые в России. Чем еще можно заправлять салаты, рассказываем в материале "Рамблера".

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Льняное масло

Масло из семян льна богато жирами омега-3 и омега-6. Всего чайная ложка в день помогает наладить пищеварение, укрепить ногти, справиться с высыпаниями. Особенно полезно льняное масло при половых дисфункциях, гастрите и ожирении. Его можно добавлять в каши, винегрет и другие салаты. Но не стоит использовать его для жарки, так как у него довольно низкая температура дымления. Бутылка такого масла стоит около 200 рублей за 350-500 миллилитров.

Масло виноградных косточек

Рафинированное масло виноградных косточек идеально подходит для заправки овощных салатов. Помимо того, что у него приятный аромат винограда, оно очень полезно для здоровья. В масле виноградных косточек содержатся линолевая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая, пальмитолеиновая, линоленовая и арахиновая жирные кислоты. Оно богато витаминами А, В, С, Е и протеином. Кроме того, масло из косточек винограда улучшает состояние кожи.

Конопляное масло

Конопляное масло богато омега-3-жирными кислотами. Его можно использовать не только для заправки блюд, но также и для жарки и приготовлении соусов. В масле содержится цинк, кальций, железо, марганец, фосфор, калий, сера и насыщенные кислоты, очищающие организм от "плохого" холестерина.

Кунжутное масло