Какао может помочь в профилактике слабоумия

По мнению врача - диетолога Татьяны Денисовой, какао — отличное средство для профилактики слабоумия, заболеваний мозга и улучшения памяти.

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Как объяснила специалист, проблема с кровеносными сосудами головного мозга является одним из факторов, провоцирующих развитие дегенеративных заболеваний. Благодаря содержанию в какао большого количества антиоксидантов растительного происхождения, напиток помогает улучшить их состояние.

А это оказывает положительное влияние на память, работу мозга, снижает риск развития болезни Альцгеймера и деменции. Достаточно пить одну-две чашки какао каждый день.