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22 часа назад

Какао может помочь в профилактике слабоумия

runews24.ruиещё 1

По мнению врача - диетолога Татьяны Денисовой, какао — отличное средство для профилактики слабоумия, заболеваний мозга и улучшения памяти.

Какао может помочь в профилактике слабоумия
Фото: Из открытых источниковИз открытых источников

Как объяснила специалист, проблема с кровеносными сосудами головного мозга является одним из факторов, провоцирующих развитие дегенеративных заболеваний. Благодаря содержанию в какао большого количества антиоксидантов растительного происхождения, напиток помогает улучшить их состояние.

А это оказывает положительное влияние на память, работу мозга, снижает риск развития болезни Альцгеймера и деменции. Достаточно пить одну-две чашки какао каждый день.

Также, по словам, диетолога, какао улучшает кровоток во всех органах, что способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Еда,Татьяна Денисова,
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