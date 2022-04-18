Какао может помочь в профилактике слабоумия

По мнению врача - диетолога Татьяны Денисовой, какао — отличное средство для профилактики слабоумия, заболеваний мозга и улучшения памяти.
Как объяснила специалист, проблема с кровеносными сосудами головного мозга является одним из факторов, провоцирующих развитие дегенеративных заболеваний. Благодаря содержанию в какао большого количества антиоксидантов растительного происхождения, напиток помогает улучшить их состояние.
А это оказывает положительное влияние на память, работу мозга, снижает риск развития болезни Альцгеймера и деменции. Достаточно пить одну-две чашки какао каждый день.
Также, по словам, диетолога, какао улучшает кровоток во всех органах, что способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.