Как выбрать мясо для идеального шашлыка: простые правила

Отдых на природе невозможно представить себе без традиционного приготовления мяса на костре. Вкусный, сочный, ароматный шашлык — главное блюдо любого пикника. Но, чтобы все получилось идеально, нужно уметь правильно выбирать мясо для шашлыка. В материале «Рамблера» раскрываем все секреты: какие части туши лучше взять, как мариновать и как жарить.

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Как выбрать мясо

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Конечно, всегда можно пойти по пути наименьшего сопротивления и взять уже замаринованное мясо в магазине. Крупные производители дорожат своей репутацией, поэтому этот шашлык с высокой долей вероятности будет съедобен и безопасен. С большей осторожностью стоит отнестись к готовому шашлыку в ведерках, которые предлагают мелкие магазины. Покупайте только в проверенных местах.

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Но если вы хотите получить идеальный вкус и поразить гостей своими кулинарными способностями, отдать предпочтение стоит цельному куску мяса, из которого вы можете приготовить шашлык-шедевр.

Общие критерии

Первое, на что нужно обратить внимание — запах. Он вам должен понравиться и вызвать самые приятные эмоции. Если мясо пахнет как-то не так, лучше с ним не связываться.

Второе — смотрим на цвет. Хорошая свинина нежно-розового цвета, у говядины насыщенно-красный цвет, а баранина имеет красный цвет с белыми (не желтыми, это важно!) прожилками. Слишком темный цвет говорит о том, что животное успело состариться, а значит мясо будет жестким.

Третий критерий — плотность. Надавите на кусок пальцем, если оно быстро восстановило форму, значит мясо свежее. Если ямка долго не выравнивается, скорее всего, товар залежался на витрине.

Четвертое — жир. Он всегда белый и нелипкий. Желтый цвет и слизь должны вас оттолкнуть от покупки.

И, наконец, пятое — контрольный вопрос продавцу. Лучший шашлык получается из охлажденного выдержанного мяса. Парное, опять же, будет жестковатым, а размороженное не таким вкусным и ароматным. Отличить размороженное мясо очень просто: при надавливании оно дает много красного сока.

Итак, теперь мы знаем, как нужно выбирать мясо, которое идеально подойдет для приготовления шашлыка. Но на вкус влияет не только качество, но и вид мяса. Углубляемся в детали!

Шашлык из свинины

Самый популярный шашлык — из свинины. Для шашлыка лучше выбирать ошеек, эта часть располагается вдоль хребта на шее и хороша она тем, что жировые прожилки распределяются равномерно. Также подойдут вырезка, корейка и, конечно же, ребрышки. Окорок тоже может неплохо получиться, но ему нужно больше времени, чтобы промариноваться. А вот заднюю часть лучше не брать, шашлык будет жестковат и суховат.

Шашлык из говядины

Говядину не так часто берут на шашлык, это мясо требует больше внимания. Но если выбрать огузок, вырезку с жиром или внутреннюю часть задней ноги и достаточно долго мариновать, шашлык получится мягким и сочным. Также говядину можно предварительно отбить или воспользоваться тендерайзером, чтобы разрезать волокна мяса.

Шашлык из баранины

Баранину многие избегают из-за специфического запаха. Это мясо тоже нужно уметь выбирать. Для шашлыка идеально подойдет мясо молодого барашка, поэтому тут все зависит от честности продавца. На шашлык подойдут задняя нога, вырезка, корейка. Истинные ценители оценят ребра. Имейте в виду, что баранину, снятую с костра, нужно есть как можно скорее, пока не застыла.

Шашлык из птицы

Лучший вариант для тех, кому не хочется тратить слишком много времени. Для шашлыка подойдут куриные окорочка целиком или бедра и голени по отдельности, а также крылья. Если хочется индейку, берите филе бедра. Но если хочется шашлык из грудки, для сочности каждый кусочек можно завернуть в бекон.

Делаем маринад

Здесь вы ограничены только собственной фантазией и представлениями о прекрасном. Опять же всегда можно воспользоваться готовыми маринадами. Но если хочется ощутить истинный вкус мяса, лучше замариновать его самостоятельно.

Вам понадобится:

Минеральная вода

Луковые кольца

Соль, перец по вкусу

Порядок действий:

Режем мясо на кусочки среднего размера Режем лук крупными кольцами Нарезанный кольцами лук кладем к мясу, добавляем соль и перец. Заливаем минеральной водой. Ставим в холодильник.

Чем жестче мясо, тем дольше оно должно мариноваться. Говядину и баранину, например, стоит замариновать накануне и дать ей постоять ночь. Свинине и индейке достаточно пары часов, а курицу можно жарить сразу.

Во время жарки

Готовить шашлык на мангале можно двумя способами — на шампурах или решетке. Считается, что на шампурах кусочки мяса прожариваются более равномерно. Также на шампуры можно красиво нанизать луковые кольца, болгарский перец, шампиньоны и небольшие помидоры. Все это тоже влияет на вкус шашлыка. Но и у решетки немало поклонников. На самом деле свежее мясо сложно испортить, и если вы правильно выбрали, замариновали, то шашлык получится отличным.

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Главный секрет опытных мангальщиков в том, что сначала мясо нужно быстро обжарить на сильном огне, чтобы получилась корочка, которая сохранит весь сок внутри. Для этого, когда угли будут готовы, нужно поставить мясо на огонь, обжарить до красивой корочки, а затем разбить и равномерно распределить угольки по мангалу, чтобы снизить жар. Дальше доводим до готовности и наслаждаемся результатом.