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55 минут назад

Диетолог развенчала один из самых популярных мифов о йогурте

Lenta.ru

Врач-диетолог высшей категории Ирина Торопыгина развенчала один из самых известных мифов о йогурте. По ее словам, которые приводит издание 74.RU, популярное утверждение о том, что этот кисломолочный продукт помогает в пищеварении, правдиво лишь отчасти.

Диетолог развенчала один из самых популярных мифов о йогурте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Она отметила, что польза йогуртов несколько преувеличена. В этом продукте, заявила она, содержатся пробиотики, которые, попадая в кишечник, действительно восстанавливают колонию полезных бактерий, однако большая часть этих полезных микроорганизмов теряется в процессе пищеварения и не добирается до кишечника.

Также, по словам Торопыгиной, в йогуртах с добавками содержится большое количество сахара.

«Для примера, в мороженом содержится четыре ложки сахара, в ванильном йогурте — пять, в 300 граммах газированной воды — девять. Если не можете сосчитать, сколько сахара вы едите, постарайтесь хотя бы воздержаться от злоупотребления сладким»,

— посоветовала диетолог, добавив, что лучше выбирать несладкие натуральные фермерские йогурты без добавок, а не популярные, выпущенные в промышленных масштабах.

Ранее терапевт Вера Самсонова перечислила продукты, которые вызывают вздутие живота. По ее словам, йогурты, молоко, сливочные сорта сыра содержат большое количество лактозы, которая провоцирует проблемы с желудком.

Еда,Вера Самсонова,
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