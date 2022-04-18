Четыре продукта, которые могут привести к деменции

Недавние исследования показывают, что существуют продукты, которые повышают вероятность развития старческого слабоумия. О них рассказала специалист из Эдинбургского университета (Великобритания) доктор Мишель Лучано.

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Как отмечает доктор Мишель Лучано из Эдинбургского университета (Великобритания) для предотвращения деменции и поддержания здоровья мозга нужно есть как можно меньше насыщенных жиров. Эти вещества отрицательно влияют на состояние сердца и, соответственно, на мозг.

Из наиболее опасных продуктов специалист назвала четыре. Это молочные продукты, пальмовое масло, сливочное масло, мясо.

Из-за употребления продуктов, богатых насыщенными жирами, по словам врача, в старости у людей ухудшаются мыслительные способности. Это доказывают и научные исследования. Например, работа, опубликованная в 2021 году в издании The American Journal of Human Nutrition, продемонстрировала, что люди, у которых в крови много насыщенных жиров, больше подвержены развитию старческого слабоумия, в том числе болезни Альцгеймера.

В ходе проведённого исследования учёные во главе с доктором Майкеном Дженсеном и доктором Маньей Кох из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана проанализировали образцы крови 1252 пожилых людей (у 498 из них спустя примерно пять лет возникла деменция). Всего эксперты пытались найти в этих образцах 45 разновидностей жировых частиц.

Оказалось, что пожилые люди, у которых в крови много насыщенных жиров, имеют больше шансов на возникновение когнитивных проблем и развитие болезни Альцгеймера, чем те, у кого высокий уровень линолевой кислоты (полиненасыщенной жирной кислоты омега-6) в организме.