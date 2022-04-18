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1 час назад

Шеф-повар объяснил, как приготовить картошку по-деревенски из "Макдонольдса"

Газета.Ru

Картофель по-деревенски, вкус которого будет напоминать блюдо из сети закусочных "Макдональдс", можно приготовить самостоятельно в домашних услових. "Пятый канал" со ссылкой на канал Василия Емельяненко.

Как приготовить картошку по-деревенски из "Макдонольдса"
Фото: freepik.comfreepik.com

Для приготовления закуски потребуются всего пять ингредиентов: картофель, чеснок, розмарин, соль и перец.

Перед тем, как начать процесс приготовления, нужно тщательно помытые 7-8 картофелин нарезать на крупные дольки. Важно, чтобы картофелины полежали на полотенце - тогда ткань впитает лишнюю влагу со срезов. После этого дольки картошки нужно переложить в миску, обильно полить маслом и перемешать, чтобы она была полностью им покрыта. Для аромата можно добавить мелко порубленный чеснок.

Вслед за тем картофель нужно аккуратно выложить на противень и посолить, а затем добавить розмарин. Запекать не менее 20 минут.

К картофелю по-деревенски можно добавить соус из перца, чеснока и масла.

Еда,Василий Емельяненко,McDonald's,
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